Gençlik Bakanlığı tayin isteyen memurları mağdur etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı kurum içi yaz dönemi atama nakil ve yer değiştirmeye ilişkin duyurusunu 30.06.2021 tarihinde yapmıştır.

Başvuran adaylar, GSBNET üzerinden başvurularını yaptıktan sonra beklemeye başlamıştır.

Tayin ve yer değiştirme başvurularının sonuçlandırılması son gününden itibaren günler geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Eşi farklı kurumda çalışan personel ne yazık ki tayin talebinde dahi bulunamamıştır.

Şimdi ise 6 Eylül'de okullar açılacak ve Bakanlık Temmuz ayında açıklaması gereken tayin sonuçlarıyla ilgili hala bir açıklama yapmamıştır.

Bulunacak ev, kayıt olunacak okul, taşınma işlemleri düşünüldüğünde personelin mağdur olacağı aşikardır. Bakanlığın bir an önce sonuçları açıklaması uygun olacaktır.