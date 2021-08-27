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OGM: Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamı kontrol altında
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bugün çıkan 7 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.
|27 Ağustos 2021 22:46
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Orman Genel Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşadığımız acıları tekrar yaşamayalım; ormanda ateş yakma, izmarit atma, çöp bırakma, yangına sebep olma. Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık. Antalya, Kahramanmaraş ve Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alınırken Manisa, İzmir ve Elazığ'da yangınlar söndürülmüştür" ifadeleri yer aldı.
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