Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı ile 'Afganistan'ı görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|27 Ağustos 2021 22:59
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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşmeye ilişkin, Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı, her iki taraf tahliyelerdeki işbirliği konusundaki memnuniyeti dile getirdiği belirtilirken, Bakan Akar'ın görüşmede Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Bakan Austin'e taziyelerini ilettiği belirtildi.
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