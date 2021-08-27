MEB Personel Genel Müdürü, 2. defa nakil isteyenleri kabul etti
MEB Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik ikinci defa il dışı nakil isteyen öğretmenleri kabul etti.
|27 Ağustos 2021 23:29
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