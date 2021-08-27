MEB Personel Genel Müdürü, 2. defa nakil isteyenleri kabul etti

BEM-BİR-SEN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE ÖNEMLİ KAZANIMLARA İMZA ATTI Yerel Yönetim hizmet Kolunun yetkili sendikası Bem-Bir-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme de varılan mutabakatın ardından önemli kazanımlar elde edildi. Söz konusu kazanımlar ile Yerel Yönetim Hizmet Kolunda çalışan Zabıta, İtfaiye personeli başta olmak üzere, Yerel Yönetim Memurlarının kronikleşmiş bir çok problemine çözüm getirildi.