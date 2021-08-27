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MEB Personel Genel Müdürü, 2. defa nakil isteyenleri kabul etti

MEB Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik ikinci defa il dışı nakil isteyen öğretmenleri kabul etti.
27 Ağustos 2021 23:29
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MEB Personel Genel Müdürü, 2. defa nakil isteyenleri kabul etti

İl dışı nakil talepleri karşılanmayan öğretmenler MEB Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik'i ziyaret etti.

Bazı branşlarda kontenjanların yetersiz olduğunu belirten öğretmenler Genel Müdür Çelik'ten 2. il dışı nakil talebinde bulundular.
Memurlar.Net
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