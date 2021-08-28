Sözleşmeli öğretmenin eş durumu tayininde 10 Eylül sorunu!

Her İkisi de Sözleşmeli Öğretmen Olan Eşlerin Aile Birlikteliğine İlişkin Yer Değiştirme Başvurularında;

MEB, GEÇEN YIL 30 EYLÜL ŞARTINI KOYMUŞ

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 26.06.2020 tarih ve 8521707 sayılı geçen yılkı duyurusunda şu açıklama yer almıştır:

"1. Yer değiştirme başvurusunda bulunabilmek için 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla sözleşmeli öğretmen olarak en az bir yıl görev yapılmış olması gerekmektedir." ş

MEB, BU YIL 10 EYLÜL ŞARTINI KOYMUŞ

Bu yıl ise Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 26.08.2021 tarih ve 30234227 sayılı geçen yılkı duyurusunun 3. maddesinde şiu açıklama yer almıştır:

"3. Başvuruda bulunabilmek için yer değiştirme işlemlerinin sonuçlanacağı 10 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi kapsamında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapılmış olması gerekmektedir."

HALBUKİ KADROLU ÖĞRETMENLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİKTE 3O EYLÜL ŞARTI BULUNMAKTA

Halbuki; kadrolu öğretmenleri kapsayan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yer değiştirme ile ilgili tüm maddelerinde 30 Eylül tarihi baz alınarak yıl hesaplanmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlerin nakillerine özgü ayrı bir yönetmelik bulunmamakta olup, norm yönetmelik olan kadrolu yönetmeliğin esas alınması en uygun idari işlem olacaktır. Zira idari işlemelrde aslolan keyfilik değil idari öngörülebilirlik olmalıdır.

MEB BU YIL TÜM YER DEĞİŞTİRMELERDE YÖNETMELİĞE AYKRI OLARAK 31 ARALIK TARİHİNİ ŞART KOŞTU

Ayrıca MEB bu yıl;

--2021 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunda yönetmeliğe aykırı olarak "2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak," şartıyla il içi yer değiştirmeleri gerçekleştirmiştir.

--2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunda yönetmeliğe aykırı olarak "2.31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak," şartıyla il dışı yer değiştirmeleri gerçekleştirmiştir.

MEB'İN 30 EYLÜL YERİNE 10 EYLÜLÜ BAZ ALMASININ AMACI NEDİR?

Durum bu şekilde iken Milli Eğitim Bakanlığı; "Her İkisi de Sözleşmeli Öğretmen Olan Eşlerin Aile Birlikteliğine İlişkin Yer Değiştirme Başvurularında" bırakın 31 Aralık tarihini baz almayı yönetmelikte öngörülen ve geçen yılda 30 Eylül olarak belirlenen tarihi baz almayıp 10 Eylül tarihini yıl hesabında baz almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının; yönetmeliğe, teamüllere ve kendi uygulamalarına aykırı olan bu tutumunun, daha az sözleşmeli öğretmene yer değiştirme hakkı tanımak istemesinden kaynaklı olduğu belirtilmeketdir.

Ahmet KANDEMİR