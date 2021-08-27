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'Önümüzdeki 2 hafta çok sıcak olabilir, sonrası aşırı yağış'

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sıcaklıkların önümüzdeki iki hafta mevsim normallerinin çok üzerinde seyredebileceğini, arkadaş aşırı yağış olabileceğini, belediyelerin şimdiden rögarları temizlemesi gerektiğini belirtti
27 Ağustos 2021 23:38
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'Önümüzdeki 2 hafta çok sıcak olabilir, sonrası aşırı yağış'

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar şu uyarıda bulundu

"Sıcaklar önümüzdeki iki hafta mevsim normallerinin çok üzerinde seyredebilir. Arkadandan aşırı yağışlar şehirlere gelebilir. Yerel yönetimler özellikle yağmur suyu hatlarını ve rögarları temizlemeli. Ani ve şiddeti yüksek yağışlara uyum şart... "
Memurlar.Net
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