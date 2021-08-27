'Önümüzdeki 2 hafta çok sıcak olabilir, sonrası aşırı yağış'
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sıcaklıkların önümüzdeki iki hafta mevsim normallerinin çok üzerinde seyredebileceğini, arkadaş aşırı yağış olabileceğini, belediyelerin şimdiden rögarları temizlemesi gerektiğini belirtti
|27 Ağustos 2021 23:38
|+Aa- Yazdır
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar şu uyarıda bulundu
"Sıcaklar önümüzdeki iki hafta mevsim normallerinin çok üzerinde seyredebilir. Arkadandan aşırı yağışlar şehirlere gelebilir. Yerel yönetimler özellikle yağmur suyu hatlarını ve rögarları temizlemeli. Ani ve şiddeti yüksek yağışlara uyum şart... "
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
27 Ağustos 2021 23:42
|Hacamat ve sülük tedavisi gören kadın soluğu hastanede aldı
27 Ağustos 2021 22:56
|İkinci el eşya piyasası hareketlendi
27 Ağustos 2021 22:20
|Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi
27 Ağustos 2021 21:18
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
27 Ağustos 2021 19:53
|Aynı aileden aşı olmayan üç kişi, koronavirüse yenildi
27 Ağustos 2021 19:23
|Türkiye'de bu alanda ölümler yarı yarıya düştü
27 Ağustos 2021 17:06
|Trenin altında kalmaktan son anda kurtulan Dursun Arslan, o anları anlattı:
27 Ağustos 2021 14:58
|Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığını iki günde 30 bin kişi ziyaret etti
27 Ağustos 2021 14:55
|Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi
27 Ağustos 2021 11:21