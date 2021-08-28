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Yüksek sesle eğlence yapan şahıslar polise saldırdı

Sultangazi'de sokak ortasında saatlerce müzikli eğlence düzenleyen şahıslar, kendilerini uyarmaya gelen polis ekiplerine sandalyelerle saldırdı. Polisleri aralarına alarak darp etmeye çalışan şahıslar, yakalanarak gözaltına alınırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
28 Ağustos 2021 00:15
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Yüksek sesle eğlence yapan şahıslar polise saldırdı

Sultangazi'de sokak ortasında saatlerce müzikli eğlence düzenleyen şahıslar, kendilerini uyarmaya gelen polis ekiplerine sandalyelerle saldırdı. Polisleri aralarına alarak darp etmeye çalışan şahıslar, yakalanarak gözaltına alınırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta saatlerce yüksek sesle eğlence yapan şahıslardan rahatsız olan mahalle sakinleri, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısları uyarmak istedi. Bu sırada şahıslar kendilerini uyaran polis ekiplerine sandalye fırlatarak, sopalarla saldırmaya başladı. Polis ekipleri kendilerini korumaya çalışırken, saldırganlar polisleri aralarına alarak darp etmek istedi.

Saldırganların durmaması üzerine polis havaya ateş açarak, takviye ekip istedi. Olay yerine gelen takviye ekipler, saldırganları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, yaşanan saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
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