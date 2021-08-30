Akademisyenlere yeni toplu sözleşmede tek kazanım!

6 Şubat 2020 tarihli yazımızda, öğretim görevlilerinin geliştirme ödeneğinde mağduriyetlerinin olduğu, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararına rağmen bu konuda hiçbir gelişme olmadığı, öğretim görevlilerinin araştırma görevlilerinden düşük düzeyde geliştirme ödeneği almasının adil bir durum olmadığı ve bu konuda düzenleme yapılmasının faydalı olacağını gündeme taşımıştık.

Bu konudaki mağduriyeti kısmi de olsa gidermek üzere 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak kadrolu çalışan öğretim görevlilerine daha önceden diğer öğretim elemanlarına nazaran yüzde %50 olarak ödenen geliştirme ödeneği oranın %60 olarak ödenmesine karar verilmiştir.

Bununla birlikte, Eğitim ve Bilim Hizmet koluna dair yeni mutabakat metnini incelediğimizde, akademisyenlere yönelik alınabilen tek kazanım öğretim görevlilerinin geliştirme ödeneği unsurunun kısmi düzeyde artışı olabilmiş, akademik jüri ücreti ile geliştirme ödeneğinin ödenmesine yönelik önceki kazanımların uygulanmasının devamına karar verilmiştir.