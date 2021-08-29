https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite idari personeline tayin hakkı geliyor!

Üniversite idari personeline mazerete dayalı tayin ve becayiş hakkı için çalışma yapılmasına hüküm toplu sözleşme metninde yer aldı!
29 Ağustos 2021 00:04
+Aa- Yazdır
Üniversite idari personeline tayin hakkı geliyor!

Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurların mazerete dayalı yer değiştirme hakkının olmamasından dolayı uzun süredir mağduriyet yaşandığı kamuoyunun gündeminde de sıklıkla yer bulmuştu.

Bu çerçevede, 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6 ncı dönem Toplu Sözleşmede bu konuya dair çalışma yapılmasına hüküm Eğitim Hizmet koluna dair mutabakat metninde kendisine yer buldu.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan memurlara Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda, "sağlık, "aile birliği", "can güvenliği" mazeretlerini belgelendirmeleri halinde görev yaptıkları kurumlarının muvafakatı aranmaksızın yer değiştirebilmelerine yönelik düzenleme yapılacaktır. Bununla birlikte, aynı hizmet sınıfında olan personel ise karşılıklı olarak becayiş yöntemiyle üniversiteler arası yer değiştirebilecektir.

Bahsi geçen hususlara ilişkin yapılacak düzenlemelerin ne zaman tamamlanacağına dair toplu sözleşmede bir ifade yer almamıştır.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
UKOME toplantısındaki 'taksimetre' iddiasına Oda Başkanından yanıt
27 Ağustos 2021 18:00		 Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında 2021-2022 eğitim yılı öğrenci kayıtları başladı
27 Ağustos 2021 13:36
TBB'den 'iklim değişikliğiyle mücadele kurumsal olmalı' uyarısı
27 Ağustos 2021 13:28		 Bem-Bir-Sen 6. dönem toplu sözleşmede önemli kazanımlara imza attı
27 Ağustos 2021 09:30
Bayındır hizmet kolu, en çok kazanım elde edilen hizmet kolu oldu
26 Ağustos 2021 16:30		 Orman Muhafaza Memurlarının özel hizmet tazminatı artırıldı
26 Ağustos 2021 14:03
Toç Bir-Sen yine kazandırdı
26 Ağustos 2021 13:47		 Diyanet Hizmet kolunda toplu sözleşmeyle elde edilen yeni kazanımlar
26 Ağustos 2021 11:14
Görevde yükselme düzenlemesi tüm kurumları kapsamalıydı
26 Ağustos 2021 10:05		 Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı
26 Ağustos 2021 00:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Üniversite idari personeline tayin hakkı geliyor!00:01 - 29 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:44 - Hamsi, istarvit ve sardalyada dökme avcılık yasaklandı23:39 - Aynı daire başka öğrencilere de kiralanmış23:31 - Koronavirüs uyku düzenini bozdu; uyku bölünmeleri arttı23:19 - 'Vefat edenlerin çoğu aşısız ya da eksik aşı yaptıranlar'
23:17 - Antalya'da duran kalbi İzmir'de yeniden atmaya başladı23:16 - Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali başladı23:14 - Emekli ikramiyesiyle böğürtlen bahçesi kurdu, ihracata hazırlanıyor23:13 - 'Turizmin başkenti'ne gelen turist sayısı 5 milyonu aştı22:59 - İçişleri Bakanı Soylu: Batılı ülkeler hala patinaj çekiyor22:46 - Tarım ve Orman Bakanlığı su verimliliği projelerine hız veriyor
22:45 - Hititler'de 'kabartmalı ortostat' kültürü Alacahöyük'te başlamış22:27 - Otobüslerin karakutusu: Takograf22:23 - Dünya'nın en kuzeyindeki ada 'tesadüfen' bulundu22:22 - Afganistan'da 2 üst düzey DEAŞ'lı öldürüldü21:53 - Sultangazi'de polis ekipleri saldırıya uğradı: 4 polis yaralı
21:51 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite idari personeline tayin hakkı geliyor!
29 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
babaannemiz gibi yemek 1
mekke 1
kıvırcık marul 1
aptal numarası yapmak 1
uzayda kaybolmak 1
her gün onbin adım 4
inşirah 1
sonbahara yakışmak 1
artık seninle biz düşman bile değiliz 2
şu an çalan şarkı 3
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam