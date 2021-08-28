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İstanbul Valiliği TYP için duyuruya çıktı diğer illerden ses yok

İstanbul Valiliği, okullara TYP kapsamında personel almak için ilana çıktı ancak diğer iller henüz duyuru dahi yayınlamadılar
28 Ağustos 2021 00:52
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İstanbul Valiliği TYP için duyuruya çıktı diğer illerden ses yok

Okullar 6 Eylül'de açılıyor. İstanbul Valiliği okullar için önemli olan TYP kapsamındaki personel alım duyurusunu dün İŞKUR üzerinden yayımladı. Başvurular 31 Ağustos Salı gününe kadar alınacak.

Valilikten yapılan açıklamada "Tüm ilçelerimizle birlikte süreci hızla tamamlayarak TYP kapsamında çalışacak personelin, tüm kademelerin eğitim öğretimin başlayacağı 06 Eylül 2021 tarihinde görevlerinin başında olacakları şekilde planlama yapıldı." denildi.

Ancak, diğer 80 ilden henüz bir açıklama yapılmamıştır.

İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklamayı görmek için tıklayın.

Memurlar.Net
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