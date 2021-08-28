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e-Ticaret'te rekor sipariş

Pandemi ile birlikte hızla büyüyen e-Ticaret platformlarında satış yapan işletme sayısı artarken, online siparişlerde rekor kırıldı
28 Ağustos 2021 06:13
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e-Ticaret'te rekor sipariş

Pandemi ile birlikte yıldızı parlayan e-Ticaret sektörü tarihi günlerini yaşıyor. 2020 yılında yüzde 85 büyüyen e-Ticaret sektörü, 250 milyar TL'lik bir hacme ulaşmıştı. Yıl sonu hedefini 400 milyar lira olarak belirleyen sektörden rekor haberleri geliyor. NASDAQ Borsasında kote olan ilk ve tek Türk şirketi Hepsiburada'nın siparişleri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37,9'luk artışla 13,1 milyona çıkarak tüm zamanların en iyi çeyrek sonuçlarına ulaştı. Altı aylık sipariş ise yüzde 44 artışla 22,3 milyon oldu. Rekor siparişlerle birlikte firmanın ikinci çeyrekte satışları yüzde 38,2 artışla 5,9 milyar TL'ye, altı ayında satışları da yüzde 58,2 artışla 10,4 milyar TL'ye yükseldi. Satışların yüzde 69'u pazar yerine üye şirketlerden geldi. Platformdaki kadın girişimcilerin sayısı da arttı. 2020 yıl sonunda 19 bin olan Hepsiburada'daki kadın girişimcilerin sayısı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21 artış ile 23 bine yükseldi.

30 MİLYARLIK SATIŞ HEDEFİ

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, yılın ikinci yarısında mevsimsel etkilerin daha az olacağını belirterek, 2021'i 28-29 milyar TL düzeyinde kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Emirdağ "Platformumuzda yer alan 45 bini aşkın iş ortağımızla birlikte, geçtiğimiz sene yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydederek 17 milyar TL'lik işlem hacmine imza atmıştık. Bugün itibarıyla toplam platform satışlarımızın değer bazında yaklaşık yüzde 70'ini Hepsiburada pazar yerinde mağaza açan KOBİ'lerimiz gerçekleştiriyor" dedi. Emirdağ, Hepsiburada olarak yurt dışında da hizmet vermek istediklerini belirterek "1 Temmuz'da yaptığımız halka arzdan toplam 700 milyon dolarlık kaynak sağladık. Bu kaynak ve güçlü bilançomuzun da yardımıyla önümüzdeki önemli büyüme fırsatlarından heyecan duyuyoruz ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Platformumuzu ve Türk ürünlerini yurt dışına taşımak istiyoruz. Pilot çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. Öte yandan Hepsiburada, ihtiyaç sahibi öğrencilere de destek olacak. Emirdağ, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile 2.500 çocuğun eğitim ihtiyacının giderilmesi için protokol imzaladıklarını söyledi.

Ömer Temür
Türkiye
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