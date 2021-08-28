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1.446 ton altın çıkarılmaya hazır

Türkiye, altın rezerverlerini ekonomiye kazandırmak için canla başla çalışıyor. Enerji Bakanı Dönmez; Antalya, Artvin, Eskişehir, Giresun, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu ve Zonguldak'ta sondaj yapıldığını belirtti. Şu anda 700 milyar TL değere sahip 'çıkarılabilir' rezerv mevcut.
28 Ağustos 2021 06:22
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1.446 ton altın çıkarılmaya hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl 10 ilde altın arama sondajının yapıldığını söyledi. Türkiye'deki altın rezervi ile arama ve işletme ruhsatlarının sayısına ilişkin soru önergesine cevap veren Bakan Dönmez; 2020 yılı Nisan-Aralık döneminde Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Kırşehir ve Samsun'da, 2021 yılında da Antalya, Artvin, Eskişehir, Giresun, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu ve Zonguldak illerinde altın arama sondajı yapıldığını belirtti.

Bakan Dönmez 1 Temmuz 2021 itibarıyla; 111 adet altın arama ruhsatı, 36 adet altın ve 84 adet kompleks maden (altın+gümüş, altın+bakır gibi) ruhsatı bulunduğunu söyledi. Bakan Dönmez "Bu sahalardaki rezerv miktarları, ruhsat sahipleri tarafından bildirilmektedir. Kompleks rezervler dahil edildiğinde toplam altın rezervlerimiz 1890 ton olmaktadır" dedi.

Son olarak, Ağrı Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ile piyasa değeri 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edilmişti. Bölgedeki altının ekonomiye kazandırılması için 6 yıllık bir çalışma planlanmış ve ilk altın dökümü için 2022'nin son çeyreği öngörülmüştü. Bu arada Ocak 2011-Ocak 2021 döneminde ruhsat bazında olmak üzere 205 adet arama, 27 adet de işletme ruhsatı iptal edildi.

REZERVLER ÇOK FAZLA

Öte yandan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün Ağustos 2020'de yayımladığı "Türkiye ve Dünyada Altın" raporuna göre; Türkiye'de 1.446 ton "çıkarılabilir" altın rezervi bulunuyor. Bugünkü rakamlarla dikkate alındığında "çıkarılabilir" altın rezervinin, ekonomiye, yaklaşık 700 milyar TL gibi çok ciddi bir kaynak sağlayacağı hesaplanıyor. Ancak MTA'nın önümüzdeki dönemlerde yapacağı arama ve araştırmalar sonucu bunun artacağı ve ülkenin altın kaynaklarının, bu rakamların çok üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin altın potansiyelinin ise 6.500 ton gibi oldukça yüksek seviyelerde bulunduğu belirtiliyor.

İTHALAT-İŞSİZLİK AZALACAK

Türkiye'nin geçen yıl 42 tonluk rakamla altın üretiminde bir rekor kırdığını vurgulayan Bakan Dönmez "Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimini artık tonlarla ifade ediyoruz. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak ve böylece dünyada bu alanda 10 ülke arasına girmek... Geçen yıl 25 milyar dolarlık altın ithalatı söz konusu oldu. Üretim arttıkça bu ithalat azalacak ve istihdam da yükselecek" açıklamasında bulunmuştu.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ

Türkiye
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