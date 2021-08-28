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ABD'den DEAŞ'a misilleme: SİHA'larla vurdular

ABD, Kabil saldırısına misilleme olarak terör örgütü DEAŞ'ın Horasan Grubu hedeflerini silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurdu. ABD ordusundan yapılan açıklamada, operasyonda Kabil Havalimanı saldırısının planlayıcılarından birinin öldürüldüğü açıklandı.
28 Ağustos 2021 06:30
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ABD'den DEAŞ'a misilleme: SİHA'larla vurdular

ABD, 26 Ağustos Perşembe günü Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlenen terör saldırısını üstlenen DEAŞ/Horasan ele başına yönelik Afganistan'da hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD askeri kuvvetleri, bir DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır." ifadesini kullandı.

Söz konusu operasyonun Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, insansız hava aracı ile yapıldığına işaret eden Urban, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Tahliye operasyonlarının devam ettiği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında perşembe günü bir intihar saldırısı düzenlenmişti. Olayda 13 ABD askeri ve 170'den fazla Afgan sivil yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı DEAŞ/Horasan üstlenmiş, ABD Başkanı Joe Biden ise bu saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı
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