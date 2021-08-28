Apple'ın açığını bulan Hüseyin Çoban'a ikinci ödül teklifi geldi
|28 Ağustos 2021 06:50
|+Aa- Yazdır
Aydın'da yaşayan Hüseyin Çoban geçtiğimiz dönemlerde Apple'ın iCloud depolama birimindeki bir hatayı ortaya çıkarmış ve ödüle layık görülmüştü. Fakat 21 yaşındaki Hüseyin Çoban bu ödülü kabul etmemişti. Bunun üzerine yetkililerle görüşme yapılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen Apple'dan yeni bir ödül teklifi daha geldi.
Konuyla alakalı olarak HüseyinÇoban'ın açıklaması şu şekilde:
Geç dönüşümüzden dolayı özür dileriz, teklifimizi kabul etmemenize üzüldük. Bulduğunuz açığı daha detaylı bir şekilde incelediğimizde değerinin daha da yüksek olduğunu fark ettik. Eğer kabul ederseniz, ödüllendirileceksiniz.
Bunun üzerine Çoban da bir açıklama yaparak ödülü kabul ettiğini duyurdu:
Aylar sonra yeni bir teklif geldi ve bu teklifi kabul ettim.Yunus Emre Şahin
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bayraktar Akıncı TİHA, güvenlik güçlerine teslim ediliyor
26 Ağustos 2021 17:54
|NASA, Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı
25 Ağustos 2021 19:20
|Instagram'da bir dönem kapanıyor: Yukarı kaydır özelliği kalkıyor
25 Ağustos 2021 08:05
|Milli projelerin yazılımı da yerli
25 Ağustos 2021 07:20
|'Kargu' hedefini RF arayıcı başlıkla vuracak
24 Ağustos 2021 19:32
|Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi açıklandı
24 Ağustos 2021 11:22
|Dronelar Türkiye'yi tanıtmak için yükseliyor
23 Ağustos 2021 23:46
|WhatsApp'tan tablet uygulaması!
23 Ağustos 2021 22:20
|Bilgisayarınızın kamerasını mutlaka bantlayın!
23 Ağustos 2021 11:44
|Dünyada ilk: Yerli Modüler Trafik Radarı seri üretime hazır
22 Ağustos 2021 14:23