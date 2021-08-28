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Apple'ın açığını bulan Hüseyin Çoban'a ikinci ödül teklifi geldi

Apple'ın bulut depolama servisi iCloud'daki bir hatayı ortaya çıkaran Aydınlı Hüseyin Çoban, ilk ödülü reddetmesinin ardından şirketten yeni bir ödül teklifiyle onurlandırıldı.
28 Ağustos 2021 06:50
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Apple'ın açığını bulan Hüseyin Çoban'a ikinci ödül teklifi geldi

Aydın'da yaşayan Hüseyin Çoban geçtiğimiz dönemlerde Apple'ın iCloud depolama birimindeki bir hatayı ortaya çıkarmış ve ödüle layık görülmüştü. Fakat 21 yaşındaki Hüseyin Çoban bu ödülü kabul etmemişti. Bunun üzerine yetkililerle görüşme yapılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen Apple'dan yeni bir ödül teklifi daha geldi.

Konuyla alakalı olarak HüseyinÇoban'ın açıklaması şu şekilde:

Geç dönüşümüzden dolayı özür dileriz, teklifimizi kabul etmemenize üzüldük. Bulduğunuz açığı daha detaylı bir şekilde incelediğimizde değerinin daha da yüksek olduğunu fark ettik. Eğer kabul ederseniz, ödüllendirileceksiniz.

Bunun üzerine Çoban da bir açıklama yaparak ödülü kabul ettiğini duyurdu:

Aylar sonra yeni bir teklif geldi ve bu teklifi kabul ettim.

Yunus Emre Şahin
Yeni Şafak
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