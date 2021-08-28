Helal laboratuvarlarına 'Müslüman' personel

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; Helal belgelendirme için Ticaret Bakanlığı bünyesinde akreditasyon veren Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), "Helal Uygunluk Alanında Deney Yapan Laboratuvarların Akreditasyonu" programı başlattı.

Program kapsamında, helal ürün uygunluk incelemesi yapan laboratuvarların yaptığı deney faaliyetleri, HAK tarafından incelenerek bu kuruluşlara akreditasyon verilecek. Bu kapsamda helal laboratuvarlarda denetim yapılacak. Laboratuvarların yalnızca helal uygunluk alanında yaptıkları deney faaliyetlerinin ilgili standartlar ve mevzuata göre incelenmesi sağlanacak.

Helal ürünlere ilişkin deney yapmak için atanmış teknik personelin, "helal ile ilgili olan değerlere bağlılık taşıması gerektiği" ifade edilen rehberde, "Personel mümkünse müslüman olmalı ve bu personelin helal ile ilgili uygun eğitimlerden geçmiş olması sağlanmalıdır" denildi.