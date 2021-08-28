https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlıklı beslenme önerisi: Babaanneniz gibi yiyin

Türk mutfağının sağlıklı yaşamın tüm gereksinimlerini karşıladığını belirten Henry, "Türklerin dengeli beslenmesi için öğrenmesi gereken yeni bir şey yok. Türk kültürünü uygulayın yeter" dedi.
28 Ağustos 2021 07:50
+Aa- Yazdır
Sağlıklı beslenme önerisi: Babaanneniz gibi yiyin

Sabri Ülker Vakfı tarafından düzenlenen Bilim Sohbetleri'ne katılan dünyanın önde gelen beslenme uzmanlarından Singapur Üniversitesi Klinik Beslenme Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Christiani Jeyakumar Henry, sağlıklı beslenmenin sırlarını anlattı.

'Mutfağınızı koruyun'

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre; İnsanların vitaminler, proteinler, yağ asidi gibi 30 farklı besine ihtiyaç duyduğunu anlatan Prof. Henry sözlerini şöyle sürdürdü; "Ama kim her sabah kalktığında şunu yiyeyim vitamin alayım şunu içeyim kalsiyum alayım der ki. İnsanlar keyif almak için yemek yiyor besin almak için değil. Ama insanlara hangi gıdayı seçerseniz hem keyif alırsınız hem de besin diye anlatmak gerekiyor. Mesela Türk mutfağı bu konuda harikulade. Sizin çok dengeli bir mutfağınız var. Meyve, sebze, zeytinyağı, bal, fındık, fıstık, tahıl bunlar dengeli beslenme için önerdiklerimiz ve bunların hepsi bir Türk'ün mutfağında var. Akdeniz tipi beslenme, iyi beslenmenin en güzel örneği. Dünyada herkes Akdeniz mutfağını keşfetmemiz lazım diyor ama siz zaten bunu yapıyorsunuz. Tekrar tekrar söylüyorum lütfen Türk mutfağını koruyun, bırakmayın. Büyükannenizin büyükbabanızın beslendiği gibi beslenirseniz doğru yoldasınız demektir. Ama bazı şeylere de dikkat etmek gerekir. Mesela eti abartmamak ya da çayı şekersiz içmek gerekir. Mesela domates her öğün yenilebilir, zeytinyağı kalp krizi riskini azaltır, günde bir avuç badem, ceviz, fındık yiyin. Türklerin dengeli beslenmesi için öğrenmesi gereken yeni bir şey yok sadece Türk kültürünü uygulayın yeter."

Fiziksel aktivite şart

Fiziksel aktivitenin de sağlıklı beslenmenin parçası olduğunu vurgulayan Prof. Henry, "İlla bir spor salonunu gitmeniz gerekmiyor, merdiven çıkın, evinizin etrafında yürüyün. Çamaşır yıkarken bir parçayı elinizde yıkayın, evinizi kendiniz süpürün. Enerji mi harcamak istiyorsunuz çarşaflarınızı sık değiştirin inanılmaz enerji harcarsınız. Anne babalarımız her şeyi elde yapıyordu siz de bunu yapın. Fiziksel aktivitenizi artırın" dedi.

'Modern çağ büyücülerinin para tuzaklarına düşmeyin'

Prof. Dr. Christiani Jeyakumar Henry, beslenme düzeni ile Kovit-19 arasındaki ilişkiyi de şöyle değerlendirdi: "Beslenme alışkanlıklarımız kovid enfeksiyonuna yakalanma riskimizi artırır mı ya da hastalığa yakalanmışsak atlatmamızı kolaylaştırır mı sorusu en çok gelen sorulardan. Bu dönemde bir çok yalan, bilimsel olmayan haber çıktı. Bu noktada modern çağ büyücülerine yol vermemek, para tuzaklarına düşmemek gerekiyor. Kovid ile beslenme arasındaki ilişki konusunda elimizde güçlü bir bilimsel kanıt yok. Ama bağışıklık sistemi güçlü olan insanın enfeksiyon riskinin düştüğünü biliyoruz. D vitamini eksikliği, selenyum, yağ asitlerinin azalmasının bağışıklık sistemini zayıflatır. Ama bunların olmaması zayıflatır diye bu takviyeleri alınca tüm hastalıklardan korunuruz diye de düşünmemek gerekiyor. Yine maske, yine mesafe."

Neyi ne zaman yediğiniz önemli

Prof. Henry şu anda sürdürdükleri çalışmaları da anlattı. İnsanların kan şekerini dengeleyemediklerini vurgulayan Prof. Henry sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyadaki en büyük tehlikelerden biri obezite ve tip2 diyabet. Biz glisemik indeksi düşük besinler üzerinde çalışıyoruz. Singapur'da yapmaya çalıştığımız bilimsel çalışmalar 'nasıl yemek yerseniz kan şekerinizi dengelersiniz?' onu gösteriyor. Mesela pilav mı yemek istiyorsunuz, önce pilav yiyip sonra eti en son sebzeyi yerseniz bu çok kötü. Önce sebzeyi yemeniz lazım. Sonra et, en son pilav. Gıdanın sırası kan şekerini değiştiriyor çok ciddi fark yaratıyor.

Örngeğin sabahleyin pide ekmeğini peynirle yiyin, aynı ekmeği gece yerseniz kan şekerini çok yükseltiyor. Yediğiniz yemeğin biyolojik saatinizle bağlantısı var. Dolayısıyla sabahleyin glisemik indeksi yüksek yemek yememizde sorun yok ama akşam yerseniz bunun çok olumsuz etkisi olabiliyor. Ana yemekten 10 dakika önce çorbayı içmeniz gerekir. Mesela mercimek çorbası Türkiye'de çok içiliyor. O çorbadaki proteinin önce kana karışması lazım. 10 dakika mola verip daha sonra makarnayı yemek lazım.
Milliyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Restoran ve kafelerden kampanya: Milli Eğitim formülü uygulansın
28 Ağustos 2021 08:42		 Uzmanlardan ağır taşıt uyarısı: 150-160 basan var
28 Ağustos 2021 08:28
Uzmanlardan yeni uyarı: Rehavete kapılırsak grip artabilir
28 Ağustos 2021 06:59		 2 yıldır nöbetteler: Anneler bozguna uğrattı
28 Ağustos 2021 06:41
Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar geliyor
28 Ağustos 2021 01:17		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
27 Ağustos 2021 23:42
'Önümüzdeki 2 hafta çok sıcak olabilir, sonrası aşırı yağış'
27 Ağustos 2021 23:38		 İkinci el eşya piyasası hareketlendi
27 Ağustos 2021 22:20
Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi
27 Ağustos 2021 21:18		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
27 Ağustos 2021 19:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:42 - Restoran ve kafelerden kampanya: Milli Eğitim formülü uygulansın08:33 - Tatlıtuğ çiftine kabusu yaşattı! Tehdit mesajlarına 4 yıl isteniyor08:28 - Uzmanlardan ağır taşıt uyarısı: 150-160 basan var08:18 - Bakanlık hazırladı: Obezite ameliyatlarına özel protokol08:09 - İBB kuralları belirledi: E-scooter'da yeni dönem08:01 - Bursa'da gece saatlerinde korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı
07:50 - Sağlıklı beslenme önerisi: Babaanneniz gibi yiyin07:41 - Kripto parada 'token' furyası! Uzmanlar uyarıyor07:30 - Helal laboratuvarlarına 'Müslüman' personel07:22 - İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor07:14 - Eğitim teşviki 'denetimli' geri gelmeli07:05 - Minibüs, kazazedeye yardıma koşan vatandaşların arasına daldı
06:59 - Uzmanlardan yeni uyarı: Rehavete kapılırsak grip artabilir06:50 - Apple'ın açığını bulan Hüseyin Çoban'a ikinci ödül teklifi geldi06:41 - 2 yıldır nöbetteler: Anneler bozguna uğrattı06:30 - ABD'den DEAŞ'a misilleme: SİHA'larla vurdular06:22 - 1.446 ton altın çıkarılmaya hazır
06:13 - e-Ticaret'te rekor sipariş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?
Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar geliyor
İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor
Sözleşmeli öğretmenin eş durumu tayininde 10 Eylül sorunu!
1.446 ton altın çıkarılmaya hazır
BEDK Başkanı: 3 bin 200 başvuruyu karara bağladık
Yüksek sesle eğlence yapan şahıslar polise saldırdı
İstanbul Valiliği TYP için duyuruya çıktı diğer illerden ses yok
Apple'ın açığını bulan Hüseyin Çoban'a ikinci ödül teklifi geldi
Eğitim teşviki 'denetimli' geri gelmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hangi çizgi film karakterisin 2
okuduklarım çöp oldu 3
İlkokul öğretmenim 1
kıvırcık marul 1
her gün onbin adım 4
8 saat kesintisiz uyumak 1
memur çocuğu olmak 2
aptal numarası yapmak 1
evde kış hazırlığı 3
akıl çağı 2
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam