Bursa'da gece saatlerinde korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı
|28 Ağustos 2021 08:01
|+Aa- Yazdır
Yangın, Bursa'nın Osmangazi İlçesi Şehreküstü Mahallesi Durakardı sokakta saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 2 katlı bir binanın çatı kısmı bir anda alev aldı. Çevredekiler yangını görmesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri elinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle elinden yaralanan itfaiye eri ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları yapıldı.
Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kan donduran olay! Tecavüz ettiği kadını ajan ilan etti
28 Ağustos 2021 08:50
|Tatlıtuğ çiftine kabusu yaşattı! Tehdit mesajlarına 4 yıl isteniyor
28 Ağustos 2021 08:33
|Minibüs, kazazedeye yardıma koşan vatandaşların arasına daldı
28 Ağustos 2021 07:05
|Yüksek sesle eğlence yapan şahıslar polise saldırdı
28 Ağustos 2021 00:15
|OGM: Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamı kontrol altında
27 Ağustos 2021 22:46
|Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı
27 Ağustos 2021 22:35
|Yorgun mermiyle ölen Emir'in ailesinden katile çağrı: Teslim ol
27 Ağustos 2021 21:52
|Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı
27 Ağustos 2021 21:38
|Tartıştığı ağabeyini demir çubukla öldürdü
27 Ağustos 2021 21:10
|Komşusu kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti
27 Ağustos 2021 20:57