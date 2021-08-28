Uzmanlardan ağır taşıt uyarısı: 150-160 basan var

Jandarma ve valiliklere gönderilen 'otobüs kazalarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler konulu' 10 Ağustos tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesinde, son zamanlarda toplu ulaşım araçlarında meydana gelen kazalarda can kayıplarının arttığı vurgulandı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Bu durumun kısa vadeli tedbirleri zorunlu kıldığı belirtilen genelgede, özetle şu uyarılar dile getirildi:

"Şehirlerarası yolcu taşımacılığında yer alan otobüsler ile tarifesiz tur otobüslerinde; yetki belgeleri, SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, yedek şoför olup olmadığı, takograf hız ve açma bilgileri, cihaza takılı sürücü belgesi ve diyagram kartının aracı kullanan kişiye ait olması hususlarının titizlikle denetlenmesi, terminal ve güzergah denetimlerinde U-ETDS sistemine entegre olan POLNET sisteminden otobüs sefer ve personel bilgilerinin kontrol edilmesi ve aracı kullanan şoför bilgisi ile U-ETDS sisteminde kayıtlı şoför bilgilerinin uyuşmaması durumunda ihlal tespit tutanağı düzenlenmesi.

DENETİMLERE DEVAM

Sabit trafik denetim noktalarında denetimler kesintisiz devam ettirilmeli. Sabit denetim noktası bulunmayan güzergahlarda 16 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında 02.00-08.00 saatlerinde sabit trafik denetim noktaları oluşturulması ve bu noktalarda dijital takograf eğitimi almış personelin görevlendirilmesi. Seyahat firmalarının sürücülerin psikoteknik değerlendirme raporu almalarının önemi konusunda bilgilendirilmeleri."

ÇÖZÜM BASİT

Güvenli Ulaşım İnisiyatifi Platformu üyesi, elektronik mühendisi, takograf uzmanı Bilal Yeşil, İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesinin iyi niyetli ama yetersiz olduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu:

"Yollarda 150-160 kilometre hızla giden otobüsler, kamyonlar görmek mümkün. Çünkü kamyonların fabrika çıkışında hızlarının 90, otobüslerin 100 km ile sınırlanması gerekirken fabrikadan 125 km ile çıkıyorlar. Bu da yetmiyor. Gidip merdiven altı yerlerde bu sınırlamayı kaldırıyorlar. Böylece bizler yollarda 160 km hız ile giden kamyonlar görüyoruz. Bakanlık ilgili mevzuatı hazırlayıp 14 yıldır hız sınırlandırıcı servisleri ilan etmediği için yollarda trafik canavarı otobüs, kamyon, TIRları görmeye devam ediyoruz.

'POLİSE CİHAZ LAZIM'

İkincisi başkalarının takograf kartıyla 18-27 saate varan otobüs, kamyon, TIR kullanımının denetlenebilmesi için öncelikle polisin elinde dijital takograf yazılımı ve bunu okuyan cihaz bulunması gerekir. Bu olsa polis sürücünün kartını cihazda okutarak, son 28 günlük sürüş süresini, hızını on dakikada denetler. Ama mevcut durumda bu mümkün değil."