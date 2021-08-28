Tatlıtuğ çiftine kabusu yaşattı! Tehdit mesajlarına 4 yıl isteniyor
|28 Ağustos 2021 08:33
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Ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla iki yıla kadar hapis istemiyle dava açtıkları Sinan Altıntaş ile başları dertten kurtulmuyor. Çifti sosyal medyadan ölümle tehdit etmesi nedeniyle hakkında dava açılan Altıntaş, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'e yine musallat oldu.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
Çift, tekrar Instagram üzerinden tehdit ve hakarete maruz kaldıklarını ifade
ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık
yürütülen soruşturmada Altıntaş'ın ifadesine başvurdu. Altıntaş, Hazar Ergüçlü'nün
kız arkadaşı olduğunu, yedi yıldır sevgili olduklarını Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ
çiftinin görüşmelerine engel olduklarını, Hazar'ı öldürmeye çalıştıklarını bu
nedenle tehdit mesajları gönderdiğini iddia etti. Savcılık ifade sonrası Altıntaş
hakkında 'Tehdit', 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçları
kapsamında dört yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen
günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
ATAKAN IRMAK
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