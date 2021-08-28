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Tatlıtuğ çiftine kabusu yaşattı! Tehdit mesajlarına 4 yıl isteniyor

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla daha önce iki yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Sinan Altıntaş, taciz ve tehditlerine devam ediyor. Tatlıtuğ çifti, Altıntaş'ın tehdit ve tacizleri karşısında tekrar savcılığa başvurdu. Savcılık, şikayet sonrası Sinan Altıntaş'ın ifadesini aldı ve hakkında dört yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek
28 Ağustos 2021 08:33
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Tatlıtuğ çiftine kabusu yaşattı! Tehdit mesajlarına 4 yıl isteniyor

Ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla iki yıla kadar hapis istemiyle dava açtıkları Sinan Altıntaş ile başları dertten kurtulmuyor. Çifti sosyal medyadan ölümle tehdit etmesi nedeniyle hakkında dava açılan Altıntaş, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'e yine musallat oldu.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Çift, tekrar Instagram üzerinden tehdit ve hakarete maruz kaldıklarını ifade ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık yürütülen soruşturmada Altıntaş'ın ifadesine başvurdu. Altıntaş, Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu, yedi yıldır sevgili olduklarını Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinin görüşmelerine engel olduklarını, Hazar'ı öldürmeye çalıştıklarını bu nedenle tehdit mesajları gönderdiğini iddia etti. Savcılık ifade sonrası Altıntaş hakkında 'Tehdit', 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçları kapsamında dört yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.


ATAKAN IRMAK
Sabah
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