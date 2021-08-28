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Restoran ve kafeler: Milli Eğitim formülü uygulansın

Vaka sayıları nedeniyle tedirgin olan yeme-içme sektörü "Aşı ol, AŞ'ından olma" kampanyası başlatıyor. Yeni bir kapanma yükünü kaldıramayacaklarını belirten sektör temsilcileri, vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Öte yandan; Sosyal alanlarda Milli Eğitim formülünün uygulanmasını talep ediyorlar.
28 Ağustos 2021 08:42
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Restoran ve kafeler: Milli Eğitim formülü uygulansın

Türkiye'de hızlı ilerleyen ancak son dönemde hız kesen aşılanma sayıları, birçok sektörü tedirgin etmeye başladı. Bu alanda en büyük kısıtlamayı yaşayan yeme-içme sektörü yeniden artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle kapanma korkusu taşıyor. Sektörün yeni bir kapanma ya da kısıtlamayı kaldıracak ekonomik gücünün olmadığını belirten sektör temsilcileri, yeni yol arayışlarına girmiş durumda.

VATANDAŞLAR DAVET EDİLECEK

Bu kapsamda Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TURES) "Aşı ol 'AŞ'ından olma" kampanyasını başlatmaya hazırlanıyor. Kampanya ile vatandaşları aşı olmaya davet eden TURES, bu konuda restoran ve kafelerin kapılarına özel afişler asarak, Kovid-19'u ağır geçiren hastalara dikkat çekecek. Aşılanmanın gönüllülük esası ile sürmesi gerektiğini savunan TURES, bu konuda bilinci artırarak vatandaşları aşı olmaya çağıracak. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ise aşı konusunda daha sert bir çizgi çekiyor. Sosyal alanlarda Milli Eğitim formülünün uygulanması gerektiğini savunan TURYİD, "Çift doz aşı olmayanlar restoran, kafe, otel, konser alanları ve AVM'lere girmemeli. Eğer aşı olmayacaklarsa da tıpkı Milli Eğitim'de olduğu gibi haftada iki kez PCR testi ile negatif sonuç paylaşmalı. Aşı karşıtlarının haklarına saygımız var. Ancak aşı olanların da kısıtlanmama hakkı korunmalı" diyor.

YENİ BİR YÜKÜ KALDIRAMAYIZ

Sektörde 150 bini aşkın restoran ve kafenin bulunduğuna dikkat çeken TURES Başkanı Ramazan Bingöl, "Yüksek vakalar nedeniyle kapatılan restoranlar bu sektörde çalışan yaklaşık 3 milyon kişinin işine ara vermesine neden oldu. Sektör çok zor bir süreçten geçti. Tam açıldık toparlanıyoruz derken hem aşı karşıtlığı hem de insanların rehavete kapılması nedeniyle vakalar yükselişe geçti. Biz yeniden 'Kovid'in faturasını ödemek istemiyoruz. O nedenle TURES olarak bir kampanya ile insanları aşı olmaya davet ediyoruz" dedi. Sektörün üzerinde 1.5 yıllık borç yükü olduğuna dikkat çeken Bingöl, yeni bir kapanma ya da kısıtlanma yükünün kaldırılamayacağını vurguladı.

MİLLİ EĞİTİM FORMÜLÜ UYGULANSIN

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, iki doz aşının yapılması konusunda daha net adımların atılması gerektiğini söyledi. Demirer, "Bize göre iki doz aşısı olmayan ya da haftada iki kez PCR testi yaptırmayanlar otel, AVM, restoran, kafe, konser, tiyatro gibi hiçbir sosyal alana girmemeli. Bizim aşı karşıtlarının haklarına saygımız sonsuz. Onların kararıdır. Ancak onların aşı olmama hakkı varsa aşı olmuşların da ekonomik ve sosyal yönden kısıtlanmama hakkı var" dedi. Hali hazırda Türkiye'de 18 yaş üstünde birinci doz aşılanma oranının yüzde 76.5'e çıktığını, ikinci doz aşı olanlarda da bu oranın yüzde 58 olduğunu belirten Demirer, "Bu kişiler bilime ve devlete güvenmiş, aşısını olmuş insanlar. Bu kişilerin hakları ne olacak? Onların da haklarının korunması gerekmiyor mu?" diye konuştu. Devletin sürekli çağrı yaptığına dikkat çeken Demirer, "Son dönemde Milli Eğitim'de bir formül devreye alındı. Aşı yaptırmayanlara haftada iki kez PCR testi zorunlu hale getirildi. Aynı uygulama sosyal alanlarda da devreye alınmalı" ifadelerini kullandı. Aşının kırmızı çizgi olması gerektiğinin altını çizen Demirer, şöyle devam etti: "Bu virüsle mücadele etmenin ve sürü bağışıklığını sağlamanın şu an için tek yolu bu. Ayrıca istatistiklere göre çift doz aşı olanlarda ölüm oranı sıfır. Bu istatistiği dikkate almak zorundayız."

ÇALIŞANLARIMIZIN YÜZDE 95'I AŞILANDI

Kaşıbeyaz lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, "Sağlık Bakanlığımız tarafından başlatılan kitlesel aşı kampanyasını destekliyor, çalışanlarımızın aşılanması için sürekli telkinlerde bulunuyoruz. Bu sayede 700'ü aşkın çalışanımız arasında aşılanma oranını yüzde 95'lere çıkardık" dedi. Pandemide en çok hizmet sektörünün etkilendiğine dikkat çeken Murat Kaşıbeyaz, "Restoranların tekrar kapanmak için gücü kalmadı. Restoran girişlerinde çift doz aşı şartı olmalı. Dünyadaki tüm sağlık örgütlerinin gösterdiği gibi tek çıkış yolumuz aşı ve toplu tüm alanlarda uygulamanın yaygınlaştırılması gerekiyor" diye konuştu. Sektörün her şeye rağmen ülke ekonomisine destek olmak için çalıştığını anlatan Murat Kaşıbeyaz, "Bahçeşehir Gölet projemizden sonra Büyükçekmece projemizi açmaya hazırlanıyoruz. Bu zorlu süreçten çıkışımız ancak yatırımla olur. Bizler elimizi bu kadar taşın altına koymuşken misafirlerimizden de ekstra özen bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BİLİNÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Kampanya ile vatandaşları bilinçlendirmeyi hedeflediklerini anlatan Bingöl, "Restorana gelen aşılı mı değil mi bakmayacağız. Asla öyle bir düşüncemiz yok. Ancak insanların da düşünmesi gerekiyor. Şu an korona ile mücadelenin tek yolu aşı. Bunu veriler de oraya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Betül ALAKENT
Sabah
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