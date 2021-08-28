Tecavüz ettiği kadını ajan ilan etti

İran uyruklu L.D. ile Cesur İ. bir süredir yasak aşk yaşıyordu. Evli olan Cesur İ., L.D.'ye ev tuttu, doğalgaz ve elektrik aboneliklerini de üstüne aldı. Yasak aşk yaşayan çiftin bir süre sonra araları bozuldu. Çift doğalgaz aboneliğini iptal etmek için buluştu ancak Cesur İ. aracı ıssız bir yere sürdü ve durduğunda telefonlarına ve mesajlarına cevap vermediği için L.D.'ye tepki gösterdi. L.D.'nin polise gitmesi karşılığında ise annesi ve çocuğuyla tehdit etti. Daha sonra yasak aşk yaşadıkları eve giden çiftin kavgası burada da sürdü.

ELLERİNİ AYAKLARINI BAĞLADI

Cesur İ., L.D.'den soyunmasını istedi ancak L.D. itiraz etti. Bunun üzerine Cesur İ., L.D.'ye tokat attı ve zorla elbiselerini çıkartarak ellerini ve ayaklarını bağladı. Daha sonra dışarı çıkan Cesur İ., bir süre sonra eve geldiğinde L.D.'nin ellerini ve ayaklarını çözerek tecavüz etti. Aynı zamanda cep telefonundan video çeken Cesur İ., L.D.'yi annesi ve çocuğuyla tehdit etti. L.D.'yi çektiği görüntüleri internete yüklemek ile tehdit eden Cesur İ., görüntüleri silmesi karşılığında ise 20 bin TL istedi. İran uyruklu L.D. tehditlere dayanamayarak şikayetçi oldu.

ÇOCUĞUM VE ANNEMLE TEHDİT ETTİ

İfadesinde, Cesur İ. ile yaklaşık 2 yıldır arkadaş olduklarını söyleyen L.D., "Cesur İ. beni aradı ve eşyalarını ne zaman getireceğimi sordu. Ben de 5 yaşındaki çocuğumun hasta olduğunu onu doktora götüreceğimi söyledim. Cesur İ. geldi ve çocuğumu beraber doktora götürdüm. Oradan da doğalgaz aboneliğini iptal etmek için anlaştık ama Cesur İ. arabayı ıssız bir yerde park etti. Telefonlarına neden cevap vermediğimi sordu. Polise gitmem karşılığında beni çocuğum ve annemle tehdit etti. Eve gittik. İçeri girince Cesur İ. bana tokat attı. Elbiselerini çıkart dedi. İtiraz edince de zorla elbiselerimi çıkarttı. Daha sonra ellerimi ve ayaklarımı bağladı. Çocuğum ve annemle tehdit etti. Onlara bir şey yapma ne istersen yaparım dedim. Ellerimi ve ayaklarımı bağladıktan sonra evden çıktı ve yaklaşık yarım saat sonra geri döndü. Elimi ve ayağımı çözdü, iç çamaşırımı çıkarttı. Tecavüz ederken cep telefonundan video çekti. Anneme ve çocuğuma bir şey yapacağı korkusuyla sesimi çıkartamadım. Sadece ağladım ve beni bırakması için yalvardım. Evden çıktığımızda çektiği videoları silmesi karşılığında benden 20 bin TL istedi. Elindeki görüntülerle zaman zaman beni tehdit etti" dedi.

KANADA'YA GİTMEK İSTİYORDU ONUN İÇİN YAPTIM

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Cesur İ., L.D.'nin Kanada'ya iltica etmek için böyle bir oyuna başvurduğunu iddia ederek "L.D. Kanada'ya iltica etmek istiyordu. Bir oyun oynayacağımızı ve bunun emniyete yansımayacağını söyledi. Bunun karşılığında da bana 20 bin TL ödeyecekti. Ben de anlaşmamız gereği WhatsApp üzerinden sesli tehdit mesajları gönderdim" dedi.

L.D.'yi ikamete zorla çıkartmadığını, ellerini ve ayaklarını bağlayarak zorla tecavüz etmediğini söyleyen Cesur İ., "Hakkımda söylenen tüm iddialar L.D.'nin Kanada'ya iltica etmek istemesiyle ilgili. Zaten kendisiyle 2-3 yıldır birlikteyiz. Birlikte olduğum birine neden zorla tecavüz edeyim" diyerek kendisini savundu.

SINIR DIŞI EDİLMESİ İÇİN MAİL ATMIŞ

Cesur İ., L.D.'nin sınır dışına gönderilmesi için Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği'ne mail attı. Mailde, L.D.'nin insan ticareti yaptığını ve İran ajanı olduğunu iddia etti.



İLKER TURAK