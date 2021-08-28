Önce hastalarından duydu sonra kendisi yaşadı: Nefes al
|28 Ağustos 2021 09:01
|+Aa- Yazdır
Sivas'ta özel bir hastanede hemşire olan Eda Sezer (24) 2020 Mart'ta pandeminin başlamasıyla koronavirüs servisine geçti. Koronavirüs sürecinin başında hastaların az olduğunu belirten Eda Sezer, o günleri şöyle anlattı:
"Hepimizin çok korktuğu bir dönemdi, neyin ne olduğunu tam anlamıyla anlayamıyorduk. Daha sonra vaka sayıları artmaya ve ciddi anlamda kötü hastalar gelmeye başladı. Vakalar artmaya başlayınca biz ailelerimizden ayrılmak durumunda kaldık. Çünkü bu hastalığı bulaştırmaktan korkuyorduk. Bir tarafta da bize ihtiyacı olan insanlar vardı. Gerçekten nefes almak için çırpınan insanlar görüyorsunuz. Nefes almayı biliyorlar, ama nefes alamıyorlar. Onların tek tutunabilecekleri el bizdik. Ben hastalarıma bir gün kendi anne ve babamın da burada yatacağını, onların da nefes almak için çırpınabileceğini düşünerek yaklaştım. Kendim rahatsızlandığımda da nefes alıp vermenin ne kadar önemli olduğunu gördüm."
DÖVME SEVMEZDİM
Nefesin önemini hep hatırlamak için koluna dövme yaptırdığını anlatan Sezer, şöyle devam etti: "Dövmeye normalde çok sıcak bakan bir insan değildim ama bu dönemde yaşadığımız zorluklar beni etkiledi. Virüsün akciğeri çok kötü etkilediğini biliyorum. Nefes egzersizleri yaptırarak, yoğun bakımdaki cihazlardan destek alarak hastaların bir şekilde ciğerlerini toparlamaya çalışıyorduk. Kendim de koronavirüsü geçirdikten sonra bu pandemi dönemini hayatımın sonuna kadar unutmamak için böyle bir fikir aklıma geldi. Akciğeri anlatan bir dövme yaptırdım. Normal akciğer ve koronavirüsü atlatmış çiçek açmış bir akciğeri vücuduma resmetmek istedim. Serviste de en çok kullandığımız kelime 'nefes al' oldu. Altına da böyle bir şey yazdırdım. Ben nefes almanın ne kadar önemli olduğunu gerçekten bu dönemde anladım. Yaşlandığımda, çok hasta, çok düşkün bir halde olduğumda dahi bu dövmeye bakıp nefes alabildiğim için şükredeceğim."
17 YAŞINDAKİ KUZENİM DE YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ
Yakın zamanda kuzeninin de koronavirüsü atlattığını belirten Sezer, "Kuzenim 17 yaşında ve aşısızdı. Uzun bir yoğun bakım sürecinden geçti. Gerçekten çok zordu. İnsanlara verebileceğim tek tavsiye aşı olmaları" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Rektörden ev sahiplerine rica, 'ev kiralarını makul tutun'
28 Ağustos 2021 11:43
|Annesini koronadan kaybeden sağlık çalışanı aşı sayesinde hafif atlattı
28 Ağustos 2021 11:38
|Türkiye'nin en yüksek barajı tamamlandı
28 Ağustos 2021 11:25
|Haftalık vaka sayısı açıklandı... Vaka oranı en fazla olan il
28 Ağustos 2021 11:12
|Yüz yüze eğitim öncesi 'tedirgin' öğrencilere nasıl davranılmalı?
28 Ağustos 2021 09:50
|800 bin yılın rekoru kırıldı! 2020'de en yüksek seviyeye çıktı
28 Ağustos 2021 09:32
|Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
28 Ağustos 2021 09:05
|Restoran ve kafeler: Milli Eğitim formülü uygulansın
28 Ağustos 2021 08:42
|Uzmanlardan ağır taşıt uyarısı: 150-160 basan var
28 Ağustos 2021 08:28
|Sağlıklı beslenme önerisi: Babaanneniz gibi yiyin
28 Ağustos 2021 07:50