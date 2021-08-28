Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
Edirne çevrelerinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklenirken, yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
|28 Ağustos 2021 09:05
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinde yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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