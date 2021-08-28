https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ak Partili belediyeler mercek altında

Uzmanlardan oluşan bir ekip, o şehre gidip üç günlük bir inceleme yapıyor. Belediyenin seçim öncesinde verdiği vaatlerden yapılmakta olanları ve yapılması planlananları takibe alıyor.
28 Ağustos 2021 09:25
+Aa- Yazdır
Ak Partili belediyeler mercek altında

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının, şehirlerin mevcut durumunu incelemek, talep ve isteklerini değerlendirmek ve eksikliklerini gidermek için başlattığı 'İl Destek Programları' devam ediyor. Bugüne kadar Adıyaman, Ağrı, Giresun, Samsun, Malatya, Sivas ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 22 şehirde düzenlenen programlar, AK Partili başkanların yönettiği diğer şehirlerde ve ilçelerde de hayata geçirilecek.

Program çerçevesinde uzmanlardan oluşan bir ekip, o şehre gidip üç günlük bir inceleme yapıyor. Ekip, belediyenin seçim öncesinde verdiği vaatlerden yapılmakta olanların ve yapılması planlananların takibini yapıyor. Yine, belediyenin faaliyetlerinin mevzuata uygun olup olmadığına bakılıyor ve vatandaşla birebir görüşülerek nabız tutuluyor. Yapılan çalışmaların ardından hazırlanan rapor, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye sunuluyor.

ŞEHİR ANKETLERİ DE MASADA

Mehmet Özhaseki, daha sonra ilgili şehre gelerek belediye başkanı ve bünyesindeki bürokratlarla toplantı yapıyor. Yapılan toplantılarda, belediyelerin çalışmalarına yönelik bir planlama yapılıyor ve varsa eksikliklerin giderilmesi sağlanıyor. Ayrıca, şehirlerin anketleri de masaya yatırılıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki "İstişarenin hikmetine inanıyoruz, bugüne kadar da çok faydasını gördük. Alanında uzman arkadaşlarımız önceden gelip dışarıdan bir göz olarak şehrin röntgenini çekiyor. Daha sonra biz de belediyelerimizin problemlerini dinleyip çözüm bulmaya, tecrübelerimizden doğan fikirlerimizi paylaşmaya, gerekli durumlarda yol göstermeye gayret ediyoruz" dedi.

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor
28 Ağustos 2021 07:22		 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Marmaray' açıklaması
28 Ağustos 2021 01:15
Fuat Oktay Nevşehir'de konuştu: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık
28 Ağustos 2021 00:51		 28 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
28 Ağustos 2021 00:01
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı ile 'Afganistan'ı görüştü
27 Ağustos 2021 22:59		 Afganistan'daki TSK personelinin tahliyeleri tamamlandı
27 Ağustos 2021 21:28
Kılıçdaroğlu: Yangınlarda bir dayanışma kültürü sergilendi
27 Ağustos 2021 19:48		 Türk F-16 savaş uçakları Polonya semalarında NATO sınırlarını koruyor
27 Ağustos 2021 18:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Afganistan' açıklaması
27 Ağustos 2021 16:59		 Kurtulmuş: Yaklaşık 340 milyon civarında ziyanla karşı karşıyayız
27 Ağustos 2021 16:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:43 - Rektörden ev sahiplerine rica, 'ev kiralarını makul tutun'11:40 - Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu okçuluğa ilgiyi artırdı11:38 - Annesini koronadan kaybeden sağlık çalışanı aşı sayesinde hafif atlattı11:31 - ÖSYM'den yarın YÖKDİL'e girecek adaylara uyarı11:25 - Türkiye'nin en yüksek barajı tamamlandı11:12 - Haftalık vaka sayısı açıklandı... Vaka oranı en fazla olan il
11:06 - Dumlupınar Üniversitesi de eğitime başlayacağı tarihi açıkladı11:01 - TURKOVAC'ın uygulandığı 10 gönüllüde yan etki görülmedi10:51 - Bakan Özer: Birinci önceliğimiz okulları açık tutmak10:40 - Şüpheli kadın ölümü: Başından silahla vurulmuş halde bulundu10:32 - İETT şoförü, otobüsteki engelli futbolcuları darp etti10:28 - TSK'da terfi eden personele yeni rütbeleri verildi
10:19 - 30 Ağustos'ta İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı10:16 - Yüksek sesle eğlence yapıp kendilerini uyaran polislere saldırdılar10:12 - Tünel girişinde kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı10:10 - KDK: Kontenjan nedeniyle kişinin burs kaydının silinmesinde üniversite hatalı10:06 - TMSF, Aynes'i satışa çıkardı
09:58 - Öğrenciler sekiz ayda yaptı: 1 TL ile 100 kilometre gidiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?
Restoran ve kafeler: Milli Eğitim formülü uygulansın
Ak Partili belediyeler mercek altında
Haftalık vaka sayısı açıklandı... Vaka oranı en fazla olan il
1.446 ton altın çıkarılmaya hazır
Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar geliyor
Tecavüz ettiği kadını ajan ilan etti
Uzmanlardan ağır taşıt uyarısı: 150-160 basan var
Sözleşmeli öğretmenin eş durumu tayininde 10 Eylül sorunu!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kanadaya yerleşen izmirli 3
senin yolun yol değil 1
deliysek de aptal değiliz 1
sonbahara yakışmak 1
üç gün tatil 1
memur denince akla gelenler 3
osmiyum 3
6 km yürüyüş 1
güzel aşık 1
Ne yapalım dağılalım mı? 2
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam