800 bin yılın rekoru kırıldı! 2020'de en yüksek seviyeye çıktı
|28 Ağustos 2021 09:32
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Amerikan Meteoroloji Derneğinin (AMS) yayımladığı 2020 İklim Değişikliği raporunda sera gazlarından biri olan karbondioksit miktarının (CO2) milyonda 412,5 birime (ppm) yükseldiği belirtilerek, bunun 2019 yılındakinden 2,5 ppm daha yüksek ve 800 bin yıldır kaydedilen en yüksek seviye olduğu ifade edildi.
Raporda söz konusu kayıtlara 800 bin yıl önce oluşan buzulların incelenmesiyle ulaşıldığı belirtildi.
Raporda, 2020'de küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik faaliyetlerde yol açtığı kesinti nedeniyle insan üretimi karbondioksit seviyesinde görülen yüzde 6-7 civarındaki düşüşün, atmosferdeki yoğunluğu düşürmeye yetmediği kaydedildi.
Fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan karbon yoğunluğunun 2020'de, 1999-2019 yıllarındaki ortalamasının yüzde 30 üzerinde çıktığı belirtildi.
2020'de metan gazı yoğunluğunda görülen 14,8 ppm artışın da kayıtlara geçen en büyük yıllık artış olduğu ancak bu anormal yükselişin nedeninin henüz açıklanamadığı vurgulandı.
Raporda, 2020 yılında tüm dünyada sıcaklıkların da ortalamanın üzerinde seyretmesinin çevresel değişikliklere yol açtığına işaret edildi. Dünyadaki buzullar 33 yıldır kütle kaybederken dağ ve kutuplardaki don bölgelerinde sıcaklık rekor seviyeye ulaştı.
Küresel deniz seviyesinin her on yılda yaklaşık 3 santimetre yükseldiği belirtilen raporda, 2020'nin deniz seviyesinde yükselişin üst üste rekor kırdığı 9'uncu yıl olduğu bildirildi.
Atmosfer ve iklim değişiklikleri dünyanın farklı bölgelerinde aşırı yağış ve kuraklığa neden olurken, kuraklık bölgelerinde yangın için ideal ortam oluştu.
2020'de ABD'nin batısındaki yangınlar 2003-2010 ortalamasından yaklaşık 3 kat fazla karbon salınımına yol açtı.
Kuzey Kutbu'ndaki yangınların karbon salınım seviyesi ise bir önceki yıla göre yüzde 34 artış gösterdi.
- Türkiye en sıcak üçüncü yılını yaşadı
Raporun Türkiye ve Güney Kafkasya bölümünde, bölgedeki sıcaklıkların yıllık ortalamanın 1 ila 1,6 santigrat derece üzerinde seyrettiği belirtildi.
Raporda, Türkiye'de ortalama sıcaklıkların 1,4 santigrat derece üzerinde geçen 2020'nin ülkede kayıtlara geçen en sıcak üçüncü yıl olduğu bilgisi yer aldı.
İlkbahar aylarında sıcaklık ülkenin doğusunda mevsim normallerinin 4 santigrat derece üzerine çıkarken, sonbaharda ülke genelinde sıcaklığın normalin 2,5 santigrat derece üzerinde gerçekleştiği bildirildi.
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