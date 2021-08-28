Bodrum'da FETÖ'cüler tekne ile kaçarken yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (GETÖ/PDY) suçundan ordudan ihraç 6 eski askeri personel tekne ile kaçış hazırlığında iken yakalandı.
|28 Ağustos 2021 09:37
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Edinilen Bilgiye göre, Bodrum KOM Grup Amirliği'nin yaptığı çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik unsurları tarafından Karaada açıklarında içerisinde şüphelilerin bulunduğu tekneye operasyon düzenlendi. Tekne içerisinde FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmış açıkta ve ihraç olan 6 eski askeri personel gözaltına alındı.
Operasyonda, O.Ş (Yüzbaşı), E.U (Teğmen), H.A (Teğmen), N.I (Astsubay), G.A (Astsubay) ve G.A (Astsubay) isimli şüpheliler FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındılar. Bodrum KOM Grup Amirliğince gerekli işlemlerin ardından mevcutlu olarak adli makamlara intikal ettirilecekler.
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