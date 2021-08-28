Yüz yüze eğitim öncesi 'tedirgin' öğrencilere nasıl davranılmalı?
|28 Ağustos 2021 09:50
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'Tedirginlikle nasıl başa çıkılır' sorusuna cevap veren Dr. Öğr. Üyesi Armağan
Örki şunları söyledi: Çocukların kendi sağlıklarını koruyabileceklerine dair
yeterliliklerine güvenmelisiniz. Salgın ve sağlık konuları dışında da, diğer
sorunları büyütme eğiliminde bulunabilirler. Sosyal sıkıntılarından gelişimsel
sıkıntılarına kadar her konuda sizinle konuşabilecekleri ve sizden destek görebilecekleri
hissini onlara telkin etmelisiniz.
Bir buçuk sene boyunca alışılagelen bir durumdan yepyeni bir duruma geçiş her
zaman sancılıdır. Dolayısıyla tek tedirgin olanın kendi çocuğunuz veya kendiniz
olmadığını, bunun toplumsal bir boyutta olduğunu unutmamakta fayda var.
Çocukların zorlu koşullara daha kolay uyum sağlayabileceği ve sosyal ortamlarında salgına dair problemleri görmezden gelebileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var. Bununla birlikte onlara dayatma yapmaksızın, daha uygun dille kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri gerektiğini paylaşabilirsiniz. Sosyal gelişimlerinin akranlarıyla daha sağlıklı olacağını ve bunun için kronik bir rahatsızlığı bulunmayan çocukların okula gönderilmeleri gerektiğini de hatırlatmak isterim.
MAHMUT ÖZAY
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