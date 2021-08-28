KDK: Kontenjan nedeniyle kişinin burs kaydının silinmesinde üniversite hatalı
|28 Ağustos 2021 10:10
|+Aa- Yazdır
KDK'nin kararına göre, başvurucu, 2020-2021 Bahar Dönemi YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında yaptığı başvuru sonucu başarılı oldu, ardından da ilgili üniversiteye kayıt işlemlerini yaptırdı.
Bir süre sonra üniversite, YÖK 100/2000 bursiyeri olarak 3 kişinin YÖK sistemine girişinin yapılabildiği belirtilerek, dördüncü sıradaki başvurucunun kaydını sildi.
Bu karara itiraz eden kişi, kazanılmış öğrencilik hakkının elinden alındığını ve diğer üniversitelerin doktora burs programı mülakatlarına da katılamadığını öne sürdü. Bursiyer olarak alacağı burstan ve eğitim döneminden de yararlanamayacağını bildiren başvurucu, maddi ve manevi olarak mağdur edildiğini ileri sürerek KDK'ye başvuru yaptı.
Başvuruyu inceleyen KDK, YÖK Yürütme Kurulunca onaylanan kontenjan sayısı 3 olmasına rağmen üniversitenin, YÖK'ün "her bir alt alan için en az 3 üç öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitime başlatılması" hususundaki yazısı karşısında ilana çıktığı ve dördüncü sırada bulunan başvurucunun kaydını yaptığını tespit etti.
Buna karşın YÖK'ün "3 öğrenci" kararı doğrultusunda başvurucunun kaydının, kayıt işlemleri yaptırdıktan 4 gün sonra silindiği belirtilen kararda, söz konusu durumun YÖK Başkanlığı ile üniversite arasında yapılan yazışma ve işlemlere de konu olduğu belirtildi.
Yaşanan süreçten başvurucuya atfedilebilecek bir kusurun bulunmadığına işaret edilen kararda, "Başvuranın bu süreçlerin bir parçası olmadığından bundan doğrudan haberdar olmadığı anlaşılmış olup bu süreçte başvurana atfedilebilecek bir kusur olmadığı, başvuranın öğrenci/vatandaş olarak üniversiteye/idareye güvenerek hareket ettiği değerlendirilmiştir." görüşü yer aldı.
Başvurucunun kayıt işleminin yapılması karşısında idari işlemden doğan bir hakkın, kazanılmış hak olarak kabul edilip korunabilmesi gerektiği belirtilen kararda, kişinin kayıt işleminin silinmesinin hukuka ve hakkaniyete uymadığı sonucuna varıldığı anlatıldı.
Başvuruyu inceleyen KDK, hatalı davranıldığının kabulü ile başvuranın mağduriyetinin giderilmesi hususunda ilgili üniversitenin rektörlüğüne tavsiyede bulunulmasına karar verdi. Ayrıca karar örneğinin YÖK'e de gönderilmesi kararlaştırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çocuğa hakaret boşanma sebebi
28 Ağustos 2021 09:21
|Süreklilik göstermeyen haksız, kaba, nezaketsiz davranışlar mobbing değildir
28 Ağustos 2021 00:05
|Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme
27 Ağustos 2021 21:36
|Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis istemi
27 Ağustos 2021 20:33
|Savcıya takipsizlik verildi, doktora 'hakaret'ten dava açıldı
27 Ağustos 2021 12:35
|Evlenince sigarayı bırakırım deyip bırakmayan eş kusurlu bulundu
27 Ağustos 2021 12:18
|272 TL'lik yemek ücreti müdür yardımcısını yaktı!
27 Ağustos 2021 10:42
|Yargıtay cinsel içerikli mesajları delil saydı, kocayı haksız buldu
27 Ağustos 2021 08:12
|AYM, hükümlü generallerin infaz durdurma talebini reddetti
27 Ağustos 2021 07:15
|Yargıtay yeni binasına taşındı
26 Ağustos 2021 18:30