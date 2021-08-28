Yüksek sesle eğlence yapıp kendilerini uyaran polislere saldırdılar
|28 Ağustos 2021 10:16
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Olay, saat 22.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta saatlerce yüksek sesle eğlence yapan şahıslardan rahatsız olan mahalle sakinleri, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısları uyarmak istedi. Bu sırada şahıslar kendilerini uyaran polis ekiplerine sandalye fırlatarak, sopalarla saldırmaya başladı. Polis ekipleri kendilerini korumaya çalışırken, saldırganlar polisleri aralarına alarak darp etmek istedi.
Saldırganların durmaması üzerine polis havaya ateş açarak, takviye ekip istedi. Olay yerine gelen takviye ekipler, saldırganları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, yaşanan saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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