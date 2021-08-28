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Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu okçuluğa ilgiyi artırdı

Milli sporcu Mete Gazoz'un Tokyo 2020'de şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırması, Edirne'de bu spora başlamak isteyen sporcu sayısını artırdı.
28 Ağustos 2021 11:40
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Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu okçuluğa ilgiyi artırdı

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü verilerine göre GSB Spor Okulları okçuluk branşına 1 Ağustos'tan bu yana 71 çocuk başvuru yaptı. Geçen dönemlerde ortalama 25 olan bu rakam, Gazoz'un 31 Temmuz'daki olimpik başarısı sonrası yükselişe geçti.

Okçuluğa ilginin artması, idarecilerin yanı sıra antrenörleri de memnun ediyor.

Milli okçu ve antrenör Elif Altınkaynak Çahlıyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçuluğun son zamanlarda popüler hale geldiğini söyledi.

Bu popülaritenin artmasında Mete Gazoz'un etkisinin büyük olduğunu belirten Çahlıyan, "Çocuklar onu basında gördükten sonra okçuluk sporu biraz daha ilgi görmeye başladı. Bunda olimpiyatlarda ilk altın madalyanın alınmasının çok büyük etkisi var tabi. Küçüklerimiz şu anda bayağı kalabalık. İlgi arttı. Ata sporumuzda başarılı olmalıyız. Bu başarıların artarak devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz Edirne'de." diye konuştu.

Çahlıyan, genç sporcuların ülkelerinden bir sporcunun olimpiyat şampiyonu olmasıyla cesaret kazandığını dile getirdi.

Madalyanın etkisinin görülmeye başlandığını anlatan Çahlıyan, "Türk sporcu altın madalya alabiliyorsa olimpiyatlarda, çocuklar da bunu görüyor ve 'biz de bunu yapabiliriz' diye geliyorlar. Birçok soru soruyorlar, 'öğretmenim ne yapabiliriz, nasıl çalışabiliriz, nasıl bu hedefe ulaşabiliriz?' diye. Kendilerine bir hedef koyuyorlar, o hedef doğrultusunda çalışmalara devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Antrenör Mustafa Sandalyeci de okçuluğa ilgide gözle görülür bir artış olduğunu belirtti.

Son olimpiyatlarda Mete'yi gördükten sonra çocukların ilgisinin arttığını ifade eden Sandalyeci, "Ara sıra, 'Biz Mete'yi gördük, onun gibi olmak istiyoruz' diye gelen çocuklarımız da var." dedi.

Okçuluğun özveri gerektiren bir spor olduğunu vurgulayan Sandalyeci, "Önce lastik çalışmalarımız, sonrasında boş yay çalışmalarımız, daha sonrasında ok atma çalışmalarımız oluyor. Belirli aşamalardan sonra ok atmaya başlayabiliyor çocuklarımız. Her spor branşında olduğu gibi düzenli, disiplinli olmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Gazoz'un başarısı sporcuları motive etti

Edirne Gençlik Merkezinde okçuluk eğitimi alan Ecrin Su Bitik, 2 yıl önce arkadaşı sayesinde başladığı sporda büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Hedefleri için gayretle çalıştığını belirten Ecrin, şunları kaydetti:

"Mete Gazoz gibi olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Okçuluğa çok severek ve isteyerek başladım. Mete Gazoz'un olimpiyatlarda altın madalya kazanmasına çok sevindim. Okçuluktaki ilk madalyamızı aldık. Bu da beni çok sevindirdi. Evde çok büyük bir coşku yaşadım. Mete Gazoz hem genç, hem güzel atışları var."

Sporculardan Sabri Eren Ot da 5 yıldır uğraştığı okçuluk sporunda hedefinin önce milli takıma girmek ardından olimpiyatlara katılmak olduğunu ifade etti.

Mete Gazoz'un genç sporcular için iyi bir örnek olduğunu aktaran Sabri, "O bizim için gerçekten büyük bir idol. Hedefimiz Mete ağabeyimizin seviyesine ulaşmak. O bizi gururlandırdı, bizim önümüzü açtı. Mutluyuz." dedi.

Ediz Fikret Akar da 2 yıldır okçuluk sporuyla ilgilendiğini aktararak, "Çok güzel bir spor herkese tavsiye ederim. Mete Gazoz çok iyi bir sporcu ve yıllardır bu sporu yapıyor. İnşallah ben de böyle olacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

Almira Bengisu Eray da 1 aydır okçuluk yaptığını, Mete Gazoz gibi olimpiyat şampiyonu olmak istediğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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