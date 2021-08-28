https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rektörden ev sahiplerine rica, 'ev kiralarını makul tutun'

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş Balıkesirli ev sahiplerine ricada bulunarak, yüz yüze eğitim için şehrimize gelecek olan öğrencilerin tutacakları evler için kiraları makul seviyede tutmalarını rica ederken, öğrenci ve öğretim üyelerine de aşı olmalarını rica etti.
28 Ağustos 2021 11:43
+Aa- Yazdır
Rektörden ev sahiplerine rica, 'ev kiralarını makul tutun'

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuş sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajlar ile ev sahipleri ve yüz yüze eğitim için öğrenciler ve öğretim üyeleri hocalara sağlıklı bir eğitim için aşı çağrısında bulundu. Rektör Kuş paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi. "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızın bütün bölüm, program ve anabilim dallarında yüz yüze eğitime başlıyoruz. Sizlerin sağlığı için gerekli tedbirleri alıyoruz. Lütfen siz de aşılarınızı yaptırarak sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmemiz için katkıda bulununuz" dedi.

Rektör Kuş ev sahiplerine de çağrıda bulunarak, " Uzun bir aradan sonra üniversitemizde yüz yüze eğitim başlıyor. Balıkesir Üniversitesi olarak ev sahiplerinden ricamız, öğrencilerimiz için ev kiralarını makul seviyede tutmaları olacaktır. Öğrencilerimiz adına şimdiden teşekkür ediyoruz" mesajı yayımladı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
33 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'100 katlı gökdelene eşi' Türkiye'nin en yüksek barajı tamamlandı
28 Ağustos 2021 14:00		 Korona tedavisi gören mühendis: Keşke aşı yaptırmış olsaydım
28 Ağustos 2021 12:41
Tiyatrocudan satılık temiz mezarlık
28 Ağustos 2021 12:17		 Annesini koronadan kaybeden sağlık çalışanı aşı sayesinde hafif atlattı
28 Ağustos 2021 11:38
Haftalık vaka sayısı açıklandı... Vaka oranı en fazla olan il
28 Ağustos 2021 11:12		 Yüz yüze eğitim öncesi 'tedirgin' öğrencilere nasıl davranılmalı?
28 Ağustos 2021 09:50
800 bin yılın rekoru kırıldı! 2020'de en yüksek seviyeye çıktı
28 Ağustos 2021 09:32		 Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
28 Ağustos 2021 09:05
Önce hastalarından duydu sonra kendisi yaşadı: Nefes al
28 Ağustos 2021 09:01		 Restoran ve kafeler: Milli Eğitim formülü uygulansın
28 Ağustos 2021 08:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:33 - Kopan parmakları jandarma yetiştirdi14:30 - Thodex'in reklam filminde oynayan 20 kişi ile 1 ekonomist hakkında suç duyurusu14:25 - Bakan Muş açıkladı: O görüntülere soruşturma başlatıldı14:17 - Sağlık müdürü uyardı: Yoğun bakımlar doldu, ek yatak hazırladık14:08 - Bulduğu cisim elinde patlayan kişi öldü, eşi ve iki çocuğu yaralandı14:00 - '100 katlı gökdelene eşi' Türkiye'nin en yüksek barajı tamamlandı
13:55 - Vatandaşlara aşı olmayın diyen imam açığa alındı13:52 - '5 yıldızlı caretta katliamı'nda iki oteli ağır cezalar bekliyor13:40 - Bakan Akar: 48 saatten az bir sürede personelimiz tahliye edildi13:30 - 'Sermin usta'nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor13:27 - Ev hapsindeyken firar eden eski emniyet müdürü yakalandı13:16 - Öğrenciler sekiz ayda yaptı: 1 TL ile 100 kilometre gidiyor
13:12 - Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'a geldi13:08 - Teneke ustası, ata mirası mesleğini ömrünce sürdürmek istiyor13:06 - Metrobüs arıza yapınca köprüde beklediler13:03 - MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi12:55 - 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı
12:53 - İncirin fiyatı cep yakıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?
Haftalık vaka sayısı açıklandı... Vaka oranı en fazla olan il
Restoran ve kafeler: Milli Eğitim formülü uygulansın
Öğretim görevlisi ilanına adayın tez konusu yazıldı
Öğrenciler sekiz ayda yaptı: 1 TL ile 100 kilometre gidiyor
Ak Partili belediyeler mercek altında
Rektörden ev sahiplerine rica, 'ev kiralarını makul tutun'
Aşı olmayan öğretmen: Denemediğim bitkisel ürün kalmadı
Tecavüz ettiği kadını ajan ilan etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şekere başlamak 1
çikolata 1
eylül 3
Sözlük yazarlarından beklentiler 1
gece gece çalışmak 1
simetri 1
artık seninle biz düşman bile değiliz 2
senin yolun yol değil 1
6 km yürüyüş 1
komşunun taşınması 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam