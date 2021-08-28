Zabıta memurları üniformalarıyla 'evet' dedi
|28 Ağustos 2021 11:54
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Zabıta memuru Cansu ile Tolgahan çifti için Esenler Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde
nikah merasimi düzenlendi. Çiftin nikahı alışılmışın dışında bir törenle kıyıldı.
Çift nikah elbisesi yerine zabıta üniformaları giyerek nikaha geldi. Çalışma
arkadaşlarının alkışlarıyla merasim alanına gelen çift, burada kıyılan nikahla
dünya evine girdi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından çiftlerin
nikahı kıyıldı. Nikah törenini renklendiren Başkan Göksu, evlilik cüzdanını
gelinle damada birlikte verdi. Yaklaşık 1 yıldır zabıta memuru olarak çalıştıklarını
belirten çift, mesleklerinin onları birleştirdiğini belirterek, mutlu günlerinde
kendilerini yalnız bırakmayan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'ya ve
çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
"Mesleğimize duyduğumuz sevgi ve saygıdan üniformayla nikah kıydık"
Mesleğe duydukları sevgi ve saygıdan kaynaklı üniformayla nikah kıydıklarını
anlatan Zabıta Memuru Cansu Gökmen, "Ben 1,5 senedir burada çalışıyorum. Eşim
benden sonra atanarak geldi. Burada tanıştık. Evlenme niyetinin olduğunu söyledi.
Tanıştık ve evlendik. Düğünümüz olacağı için üniformayla kıymayacaktık ama anı
kalmasını istedik. Başkanımızın nikahımızı kıyacağını söyleyince bir 20 yıl
sonra baktığımız da çocuklarımıza da göstereceğimiz güzel bir anımız oldu. Bütün
zabıta arkadaşlarımızda bu ana şahitlik etti. Mesleğimize duyduğumuz sevgi ve
saygıdan kaynaklı üniformayla nikah kıydık. Aklımızda hiç böyle bir şey yoktu.
Her şey nasip. Eşim çok ciddi bir şekilde evlenmek istediğini söyleyince değerlendirmek
istedim. İyi ki değerlendirdim" dedi.
"Mesleğimiz bizim kaderimiz oldu"
Mesleklerinin onları birleştirdiğini söyleten Zabıta Memuru Tolgahan Dağdelen, "Esenler Zabıta Müdürlüğüne 1 yıl önce geldim. Esenler'e hayatımı borçluyum desem yeridir. Önce işimi sonra eşimi buldum. Burada Cansu hanımla tanıştık. Beraber iş arkadaşıyız. Zaman bizi daha da yakınlaştırdı. Kendisiyle ciddi bir şekilde görüşmek istedim. Anlaşabilirsek niyetimin ciddi olduğunu beyan ettim. Bu süreçte müdürümüzden, amirimizden buradaki değerli komiserlerimizden çok güzel destekler aldık. Bizi sonuna kadar desteklediler. Ailelerimizle görüştük onlardan onay aldık. Her şeyimizi Esenler'e borçluyuz. Mesleğimi severek yapıyorum. Bizi mesleğimiz birleştirdi. Mesleğimiz bizim kaderimiz oldu. O yüzden üniformalarımızla olsun istedik. Çocuklarımıza bırakacağımız hatıramız olsun dedik. Başkanımızda bizi onurlandırıp gururlandırdı. Nikahımızı kıydı. Bu daha da büyük bir jest oldu. Bizim için unutamayacağımız bir nikah oldu. İşlerinden dolayı ailelerimiz gelemedi. Esenler Zabıta Müdürlüğü olarak bütün ekip bize bir aile olduğumuzu hissettirdi. Tarifi olmayan bir duyguydu. Üniforma zaten ayrı bir duygu. Türk Bayrağının olduğu her yerde canımızı seve seve veririz. Bu vatan uğruna çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.
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