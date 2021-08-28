Tiyatrocudan satılık temiz mezarlık
|28 Ağustos 2021 12:17
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Kardeşleriyle birlikte İstanbul'da yaşayan tiyatro sanatçısı Orhan Çağlar,
pandemi nedeniyle tiyatroların kapanmasından ötürü 2 yıldır sahne alamıyor.
Kültür Bakanlığı'nın kendilerine destek verdiğini dile getiren Çağlar, bunun
da yeterli olmadığını görünce ilginç bir yönteme başvurdu. Babasından kendisine
ve kardeşlerine kalan mezarı satışa çıkaran Çağlar, Rize'nin çeşitli yerlerine
afişler astı.
Mezarlıklarından yer satarak kendilerine ebedi komşular aldıklarını dile getiren
Çağlar, "Tuza Sanat Tiyatrosu'nu kurduğumuzda işler güzel gidiyordu ama pandemi
bizim işlerimizi azaltmadı bitirdi adeta. Tüm tiyatro sanatçıları için geçerli
bu tabi. Bu esnada Kültür Bakanlığı'nın verdiği güzel desteklerde oldu ama hangi
birine yetişsinler. 2 yıl çalışamayınca müthiş bir darboğaza girdik. Böyle büyük
bir mezarlık yerimiz vardı bize ait. İstanbul'da yaşadığımız için bize burada
yatmak nasip olur mu bilmiyoruz. O nedenle tapusuyla ebedi komşular alalım dedik.
Oradan yola çıkarak satılığa çıkardık burayı. Epey bir rağbet var, güzel bir
mezarlık çünkü. Caminin hemen altında. Bakalım sonu ne olur" dedi.
Mezarlık yeri için arayanlardan pazarlık yapanların olduğunu fakat kendilerinin fahiş bir fiyat vermediğini sözlerine ekleyen Çağlar, "Bu parsel mezarlık olarak satılırken rahmetli babam aldı ama biraz fazla aldı tabi. Allah razı olsun. Büyük bir mezarlık yeri burası, aile mezarlığımızdı. Annemin mezarı burada. Büyük bir yer olunca, maddi de çıkmaza girince dedik böyle bir şey yapalım. Kardeşler de onay verdi, şimdi buradayız. Şimdiye kadar 2 parsel verdik. Zaten 1-2 parsel daha verdik mi yeterli olacak. Ebedi komşularımız gelecek inşallah. Her şeyde bir pazarlık söz konusu olduğu gibi burada da fiyat aralığına tabii ki itiraz eden oluyor. Bizim bir mezarlığımız 6 bin 500, 7 bin lira civarına geliyor. O da böyle özel bir mezarlık yerinde çok değil diye düşünüyorum. O seviyelerden fahiş bir fiyatta koymadık. Mesleğimiz gereği mizahla uğraştığımız için burada da mizahi bir durum oldu ama gerçek sonuçta. Biz de bu gerçeği yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
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