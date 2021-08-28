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Meslek lisesi öğrencileri okullarında CNC makinesi üretti

Konya Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, daha önce ürettikleri maske ve CNC lazer makinesinden sonra 3 eksenli "CNC Router" makinesi üretti.
28 Ağustos 2021 12:28
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Meslek lisesi öğrencileri okullarında CNC makinesi üretti

Öğrencilerin, öğretmenlerinin yardımıyla okulda ürettiği makine, kodlama yoluyla yapılan çizimleri ahşap malzeme üzerinde 10 santimetreye kadar kesme imkanı sunuyor. Makine, 15 öğrenci ve 6 öğretmenin çalışmasıyla 1 ayda yaklaşık 150 bin liraya mal edildi.

Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sadullah Özuygur, AA muhabirine, öğretmen ve öğrencilerle salgın döneminin başlangıcında maske makinesi üreterek birçok ilin ihtiyacının karşılanmasına katkı sağladıklarını söyledi. Özuygur, son olarak CNC Router makinesi ürettiklerini, öğretmenlerin ve öğrencilerin ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti.

Öğrencilerin, yer aldığı üretimlerde harçlıklarını da aldığını dile getiren Özuygur, "Okulumuz yakın bir zamanda proje okulu oldu. Üretimlerimize devam edeceğiz. Bilişim laboratuvar kurulumları da yapıyoruz, hedefimiz yüksek." dedi.

- "5 milyon gelir hedefimiz var"

Müdür Yardımcısı Hüseyin Yılmaz da "K-Tek" markasıyla Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ürettikleri CNC Router'ın isteğe göre 2 veya 3 metre uzunluğa kadar üretilebildiğini anlattı. Üretime son hızla devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Okulumuzda lazer kesim makinesinin 11'incisini üretiyoruz. Geçen sene K-Tek markasıyla 2,5 milyon lira gelir elde ettik. Bu yıl hedefimiz 5 milyon lira. Yeni ürettiğimiz CNC Router'da ise siparişini aldığımız 3'üncü ve 4'üncü makinemizin üretimine başladık. CNC Router makinesinin üretimi, projesinden son noktasına kadar tamamen okulumuz personeli, öğretmen ve öğrencileriyle yapılıyor."

Yılmaz, makinenin öncelikli kullanım alanının eğitim olduğunu belirterek "CNC Router, siparişi veren kuruma yaklaşık 10 günde teslim ediliyor. Makineyi kullanacak personele de gerekli eğitim veriyoruz. Özellikle mobilya üretimi yapan okullarımız çok tercih ediyor. Makine fiyatı 110 bin ila 150 bin lira arasında değişiyor. Döner sermaye kapsamında kullandığımız ürünlerin hepsi kaliteli ve makinelerimizin 2 yıl boyunca garantisiyle servis hizmetine devam ediyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer'in bakan yardımcısıyken okulu ziyaret ettiğini ve üretilen makineleri çok beğendiğini aktararak "Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, bu üretimlerin çoğaltılması için bizi teşvik etti. Biz yaptığımız çalışmalarımızı kendi imkanlarımızla yürütüyoruz. Ar-Ge okulu kapsamında bir okul olsak çok daha güzel çalışmalar yapacağımıza eminiz." dedi.

- "CNC Router'da hedefimiz 6 eksene çıkabilmek"

Müdür Yardımcısı Ali Çetiner ise makinelerin daha dayanıklı olması için birtakım değişiklikler yaptıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Makinemize delici ve kesici bölümlerde yaptığımız değişikliklerle 10 santime kadar ahşap malzeme kesme, delme işleme özelliği kazandırdık. Bu sayede bizim CNC Router makinelerimiz binde 5 hassasiyet seviyesinde çalışıyor. Hedefimiz 3 eksenden çıkarak, çok büyük üretimler yapan mobilya fabrikalarının da ihtiyacı olan 6 eksenli makineleri üretmek. Bunun için arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor, inşallah bir yıl içinde 6 eksene kadar üretimimizi genişleteceğiz."
Anadolu Ajansı
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