Okul-sanayi iş birliği modeliyle meslek liselerine ilgi arttı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, oda tarafından kente kazandırılan, BTSO 15 Temmuz Şehitleri Prof. Dr. İlhan Varank Mesleki Eğitim Külliyesinde yer alan Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde istihdam odaklı okul-sanayi iş birliği modeli sayesinde kontenjanlar doldu.

Okulun 2018 yılında 208 olan 9. sınıf öğrenci sayısı 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüzde 181 artışla 378'e ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'da meslek liselerine talebin artmasında okul-sanayi iş birliğinin büyük payı olduğunu bildirdi.

Burkay, mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için atılan adımların meyvelerini toplamaya başladıklarını, gelecek yıllarda meslek liselerine talebin daha da artacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"BTSO olarak TEKNOSAB, BUTEKOM ve Model Fabrika gibi projelerle sanayimizi bu dönüşüme hazırlarken, artan mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli personel ihtiyacına yönelik de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü ile okullarımızda eğitim alanlarının teknolojiyle uyumlu hale getirilmesini hedefliyoruz. Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile toplam 17 okulumuza hamilik yapıyoruz. Mesleki eğitimde önemli bir iş modeli oluşturan ve tüm Türkiye tarafından örnek alınan projemizin yönetimi adına Odamızın sektörel konsey yapılanmasına Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyimizi de ekledik."

Okullarda eğitim programlarının reel sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde yapılandırılması için örnek bir model oluşturduklarını kaydeden Burkay, "Öğrencilerin reel sektörle dinamik bir ilişki kurmasını sağlayan bu yapı ile konsey üyelerimiz ilgili oldukları alanlara göre mesleki ve teknik liselerle eşleştirildi. Okullara nitelikli öğrenci çekmek, öğrenciyi okulda ve iş yerinde istihdam odaklı olarak yetiştirmek ve mezun olduğu alanda istihdam etmek amacıyla faaliyetler yürütüyoruz. Okullarımız makine ve teçhizat tedariki, öğrencilerimiz de staj ve istihdam olanaklarında önemli kazanımlar elde ediyor. Mesleki ve teknik eğitim ne kadar güçlü olursa ekonomimiz de o denli güçlü olur." değerlendirmesinde bulundu.