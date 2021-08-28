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Sağlık müdürü, 16 yaşındaki oğluna aşı yaparak gençlere çağırı yaptı

Erzincan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, 16 yaşındaki oğlu Gün Hirik'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaparak gençleri aşı olmaya davet etti.
28 Ağustos 2021 12:35
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Sağlık müdürü, 16 yaşındaki oğluna aşı yaparak gençlere çağırı yaptı

Sağlık Bakanlığınca 16 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlanmasının ardından 16 yaşındaki Gün Hirik'e ilk doz aşısı, Erzincan Sağlık Müdürü olan babası Erkan Hirik tarafından yapıldı.

Erzincan'ın Ordu Caddesi'ndeki Saat Kulesi önünde kurulu çadırda aşı olan Gün Hirik de gençleri aşıya davet etti.

Gazetecilere açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Hirik, kentte aşılama oranının iyi olduğunu ancak gençlerin yeteri kadar istekli olmadığını belirterek, "Oğlum gençlere örnek olabilir, kendi isteği ile bana aşı olmak istediğini iletti, aşısını yaptım. Tüm gençlerimizi ilimizde ki muhtelif yerlerdeki randevusuz olarak uyguladığımız aşı alanlarına bekliyoruz." dedi.

Geleceğin teminatı gençlerin sağlığını korumak ve halk sağlığının eski normallere dönebilmesi adına aşının önemli olduğunu dile getiren Hirik, herkesi aşıya davet etti.

Hirik, birinci doz aşı hakkı olmuş vatandaşların hedef nüfus oranında yüzde 72 civarında aşılandığını, yüzde 75'e ulaşıldığında ise kentin maviye dönüşeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ki mavi renklerden biri de Erzincan olmaya çok yakın, Erzincan'a mavi yakışır. Gençlerimizin de biran önce kendi geleceklerini korumak adına bu süreç içerisinde aşı olması lazım. Oğlumun aşı olması gençlere örnek teşkil edecektir. Kafalarında soru işareti olan gençlerimiz bu soru işaretlerini bir an önce giderip aşı olmaları için bir adım atmaları gerekiyor. Haydi gençler aşıya diyoruz, yüzde 75'e çok az bir süre kaldı."

Gün Hirik ise okulların açılmasını çok istediğini belirterek, "2 yıldır sağlık çalışanları çok zor süreçlerden geçiyor, işleri çok zor. Aşı olduğum için mutluyum. Aşı tanımlanan herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Okulların açılması için de bunlar önemli." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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