Korona tedavisi gören mühendis: Keşke aşı yaptırmış olsaydım
|28 Ağustos 2021 12:41
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Kayseri'de yaşayan makine mühendisi Rıdvan Küçükdal, 11 gün önce nefes darlığı ve kas ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Sonuçları pozitif çıkan Küçükdal evinde karantinaya alındı. Karantinadaki 6'ncı gününde durumu ağırlaşan Küçükdal, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçükdal'ın tedavisi 5 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde sürüyor. Yaşadığı süreci anlatan Küçükdal, "Benim 11 gün önce koronavirüs testim pozitif çıktı. Evimde karantina altına alındım. Evde filyasyon ekiplerinin verdiği ilaçları kullandım. Kendimi toparlayamayınca hastaneye geldim. 5 gündür hastanede tedavi görüyorum. Aşı yaptırmadım. Bunun nedeni yerli aşıyı bekliyordum. Yerli aşıyı olamadan koronavirüse yakalandım. Şu an durumum iyi. Ancak herkese aşı yaptırmasını tavsiye ederim" diye konuştu.
'AŞI YAPTIRSAYDIM BU HALLERİ GÖRMEMİŞ OLURDUM'
İşi gereği evde çalışma yaptığını belirten Küçükdal, "Ben evde home ofis çalıştığım için insanlarla temasım olmayınca biraz rahattım. Demek ki yakalanacağımız nasipte varmış. Şimdi bu durumdayım. Bu durumları görünce vicdanen 'keşke aşı yaptırmış olsaydım' diyorum. İnsanda 'belki böyle olmazdı' gibi geriye dönük bir pişmanlık oluyor ya bu bende de bir parça var. Zaten buradan çıkınca aşımızı olacağız. Aşı yaptırmış olsaydım hastalığı biraz daha hafif geçirirdim. Bu halleri görmemiş olurdum" ifadelerini kullandı.
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