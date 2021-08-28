https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk; annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını ise ağır yaraladı.
28 Ağustos 2021 12:55
+Aa- Yazdır
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Korgan ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki çocuk ile ailesi arasında fındık bahçesine gitme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Cinnet getiren çocuk, polis olan babasının tabancasını alarak ailesinin üzerine ateşledi. Olayda anne, anneanne, ağabey hayatını kaybetti, polis olan baba ise ağır yaralandı.

Babanın Tokat'ta görev yaptığı, fındık toplamak için memleketine geldiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Thodex'in reklam filminde oynayan 20 kişi ile 1 ekonomist hakkında suç duyurusu
28 Ağustos 2021 14:30		 Bulduğu cisim elinde patlayan kişi öldü, eşi ve iki çocuğu yaralandı
28 Ağustos 2021 14:08
Tatlıtuğ çiftine kabusu yaşattı! Tehdit mesajlarına 4 yıl isteniyor
28 Ağustos 2021 12:21		 Şüpheli kadın ölümü: Başından silahla vurulmuş halde bulundu
28 Ağustos 2021 10:40
İETT şoförü, otobüsteki engelli futbolcuları darp etti
28 Ağustos 2021 10:32		 Yüksek sesle eğlence yapıp kendilerini uyaran polislere saldırdılar
28 Ağustos 2021 10:16
Tünel girişinde kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı
28 Ağustos 2021 10:12		 Düğünde gençlerin kavgasına 'sulu müdahale'
28 Ağustos 2021 09:44
Tecavüz ettiği kadını ajan ilan etti
28 Ağustos 2021 08:50		 Bursa'da gece saatlerinde korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı
28 Ağustos 2021 08:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:33 - Kopan parmakları jandarma yetiştirdi14:30 - Thodex'in reklam filminde oynayan 20 kişi ile 1 ekonomist hakkında suç duyurusu14:25 - Bakan Muş açıkladı: O görüntülere soruşturma başlatıldı14:17 - Sağlık müdürü uyardı: Yoğun bakımlar doldu, ek yatak hazırladık14:08 - Bulduğu cisim elinde patlayan kişi öldü, eşi ve iki çocuğu yaralandı14:00 - '100 katlı gökdelene eşi' Türkiye'nin en yüksek barajı tamamlandı
13:55 - Vatandaşlara aşı olmayın diyen imam açığa alındı13:52 - '5 yıldızlı caretta katliamı'nda iki oteli ağır cezalar bekliyor13:40 - Bakan Akar: 48 saatten az bir sürede personelimiz tahliye edildi13:30 - 'Sermin usta'nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor13:27 - Ev hapsindeyken firar eden eski emniyet müdürü yakalandı13:16 - Öğrenciler sekiz ayda yaptı: 1 TL ile 100 kilometre gidiyor
13:12 - Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'a geldi13:08 - Teneke ustası, ata mirası mesleğini ömrünce sürdürmek istiyor13:06 - Metrobüs arıza yapınca köprüde beklediler13:03 - MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi12:55 - 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı
12:53 - İncirin fiyatı cep yakıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?
Haftalık vaka sayısı açıklandı... Vaka oranı en fazla olan il
Restoran ve kafeler: Milli Eğitim formülü uygulansın
Öğretim görevlisi ilanına adayın tez konusu yazıldı
Öğrenciler sekiz ayda yaptı: 1 TL ile 100 kilometre gidiyor
Ak Partili belediyeler mercek altında
Rektörden ev sahiplerine rica, 'ev kiralarını makul tutun'
Aşı olmayan öğretmen: Denemediğim bitkisel ürün kalmadı
Tecavüz ettiği kadını ajan ilan etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sarı saç 1
tuvalet kağıdı 1
osmiyum 3
mekke 1
Aşık olunca yapılan tuhaflıklar 1
Sezen Aksu 1
artık seninle biz düşman bile değiliz 2
kanal tedavisi 2
dolaylı yoldan yaklaşan insan 1
Hali hal olmamak 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam