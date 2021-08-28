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14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk; annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını ise ağır yaraladı.
|28 Ağustos 2021 12:55
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Olay, Korgan ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki çocuk ile ailesi arasında fındık bahçesine gitme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Cinnet getiren çocuk, polis olan babasının tabancasını alarak ailesinin üzerine ateşledi. Olayda anne, anneanne, ağabey hayatını kaybetti, polis olan baba ise ağır yaralandı.
Babanın Tokat'ta görev yaptığı, fındık toplamak için memleketine geldiği öğrenildi.
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