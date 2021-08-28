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MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
28 Ağustos 2021 13:03
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MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
TRT
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