MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
|28 Ağustos 2021 13:03
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ev hapsindeyken firar eden eski emniyet müdürü yakalandı
28 Ağustos 2021 13:27
|Bodrum'da FETÖ'cüler tekne ile kaçarken yakalandı
28 Ağustos 2021 09:37
|Erdoğan: Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu
27 Ağustos 2021 20:47
|Ömer Köse'nin eşi FETÖ'den tutuklandı
27 Ağustos 2021 19:37
|Turuncu kategoride aranan terörist ile iki iş birlikçi yakalandı
27 Ağustos 2021 16:19
|Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
27 Ağustos 2021 15:38
|Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
27 Ağustos 2021 15:11
|4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi
27 Ağustos 2021 11:23
|Jandarma'da 'mahrem yapılanma' soruşturmasında 41 gözaltı
27 Ağustos 2021 09:22
|Kabil'deki bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
26 Ağustos 2021 22:31