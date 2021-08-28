Metrobüs arıza yapınca köprüde beklediler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arıza yapınca yolcular bir süre köprü üstünde beklemek zorunda kaldı.
|28 Ağustos 2021 13:06
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