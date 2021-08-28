Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'a geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Karadağ'a geldi.
|28 Ağustos 2021 13:12
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Bosna Hersek ziyaretinin ardından Karadağ'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Podgoritsa Havalimanı'nda Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Devlet Protokolü Başkanı Simeon Raoniç, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Miodrag Radoviç ve Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan ile Büyükelçilik görevlileri karşıladı.
Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in davetine icabetle gerçekleşen ziyarette Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.
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