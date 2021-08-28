Ev hapsindeyken firar eden eski emniyet müdürü yakalandı
|28 Ağustos 2021 13:27
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Alınan bilgiye göre, FETÖ'ye üye olma suçundan mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsi tedbiri uygulanan, daha önce meslekten ihraç edilen 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü H.Ç, 25 Mayıs'ta Keçiören'deki evinden elektronik kelepçesini kırarak firar etti.
Firarı sonrasında 7 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşen H.Ç'nin yakalanması için Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce özel ekiple çalışma başlatıldı.
Üç aylık çalışma sonucu Çukurambar semtinde yakalanan H.Ç'nin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.
ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen H.Ç'nin örgüt içinde "teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı" en üst seviyede olanları ifade eden "A5" kodu ile kodlandırıldığı, Polis Akademisinde ele geçirilen eski belgelerden örgütte "Ömer" kod adını kullandığı belirlendi.
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