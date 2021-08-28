Bakan Akar: 48 saatten az bir sürede personelimiz tahliye edildi
Milli Savunma Bakanı Akar, "25 Ağustos günü geç saatlerde tahliye başlamıştır. Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımız ile hava köprüsü kurulmuştur. 48 saatten az bir sürede personelimiz Kabil'den tahliye edilmiştir" dedi.
|28 Ağustos 2021 13:40
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, "Afganistan'da 2002'den itibaren toplam 20 bin silah ve mesai arkadaşımız görev yaptı. 8 uçak ve 2 helikopter ile gerçekleştirdiğimiz uçuşlar ile personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edildi." ifadelerini kullandı.
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