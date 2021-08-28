Bakan Muş açıkladı: O görüntülere soruşturma başlatıldı
|28 Ağustos 2021 14:25
|+Aa- Yazdır
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yer alan bir sebze halinde kabakların çöp kamyonuna atılma görüntüsüne ilişkin, "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir." ifadesini kullandı.
Bakan Muş, söz konusu görüntüye dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Görüntülerin Bakanlıkça ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde ilgili il müdürlüğüne derhal talimat verildiğini bildiren Muş, eylemi yapan firmanın tespit edildiğini ve hakkında idari süreç başlatıldığını kaydetti.
Muş, ivedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezaların uygulanacağını belirterek, "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vatandaşlara aşı olmayın diyen imam açığa alındı
28 Ağustos 2021 13:55
|Dijital Dönüşüm Ofisi, 2025 yılında 50 bin yapay zeka uzmanı istihdamını hedefliyor
28 Ağustos 2021 12:11
|Film çekimi için İstanbul'da bazı yollar iki gün kapalı
28 Ağustos 2021 11:59
|TSK'da terfi eden personele yeni rütbeleri verildi
28 Ağustos 2021 10:28
|30 Ağustos'ta İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı
28 Ağustos 2021 10:19
|Bakanlık hazırladı: Obezite ameliyatlarına özel protokol
28 Ağustos 2021 08:18
|İBB kuralları belirledi: E-scooter'da yeni dönem
28 Ağustos 2021 08:09
|Helal laboratuvarlarına 'Müslüman' personel
28 Ağustos 2021 07:30
|BEDK Başkanı: 3 bin 200 başvuruyu karara bağladık
28 Ağustos 2021 00:12
|AFAD, Gerze'deki yardım dağıtımına ilişkin iddiaları yalanladı
27 Ağustos 2021 22:32