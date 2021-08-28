https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Thodex'in reklam filminde oynayan 20 kişi ile 1 ekonomist hakkında suç duyurusu

Thodex'ten kripto para satın alarak mağdur olduğunu öne süren bir kişi, şirketin reklam filmlerinde oynayan toplam 20 kişi ile şirketi sosyal medyada övdüğü iddia edilen bir ekonomist hakkında suç duyurusunda bulundu.
28 Ağustos 2021 14:30
+Aa- Yazdır
Thodex'in reklam filminde oynayan 20 kişi ile 1 ekonomist hakkında suç duyurusu

Thodex'ten yaklaşık 160 bin liralık kripto para satın alan S.K, avukatı Sinan Keskin aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi sundu.

Dilekçede, kendisini ekonomist olarak tanıtan bir kişinin sosyal medya hesaplarında Thodex'in reklamını yaptığı, kendisine güvenerek yatırım yapan birçok vatandaşın dolandırılmasına sebebiyet verdiği iddia edildi.

Şirketin reklam filminde oynayan 20 kişinin ise kamuya mal olmuş ünlü isimler olduğu belirtilen dilekçede, halk tarafında güven duyulan bu kişilerin reklamını yaptıkları ürün veya hizmetlerin gerçekliğini araştırma yükümlülüğü bulunduğu, yanıltıcı reklam yaparak insanlara zarar veren kişilerin cezai ve hukuki sorumluluklarının bulunduğu kaydedildi.

Dilekçede söz konusu kişilerin Thodex'in sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer ile ilişkisinin araştırılması, bu doğrultuda Özer'in evinin çevresinde gerekli araştırmanın yapılması, 21 kişi ile Özer arasındaki görüşmelerin ortaya çıkarılması, aralarındaki para transferlerinin belirlenmesi, bu kişilerin Thodex'in kurulumundan bu yana elde ettiği mal varlığının tespit edilmesi talep edildi.

Bu nedenlerle, dilekçedeki toplam 21 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından kamu davası açılması talep edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bulduğu cisim elinde patlayan kişi öldü, eşi ve iki çocuğu yaralandı
28 Ağustos 2021 14:08		 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı
28 Ağustos 2021 12:55
Tatlıtuğ çiftine kabusu yaşattı! Tehdit mesajlarına 4 yıl isteniyor
28 Ağustos 2021 12:21		 Şüpheli kadın ölümü: Başından silahla vurulmuş halde bulundu
28 Ağustos 2021 10:40
İETT şoförü, otobüsteki engelli futbolcuları darp etti
28 Ağustos 2021 10:32		 Yüksek sesle eğlence yapıp kendilerini uyaran polislere saldırdılar
28 Ağustos 2021 10:16
Tünel girişinde kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı
28 Ağustos 2021 10:12		 Düğünde gençlerin kavgasına 'sulu müdahale'
28 Ağustos 2021 09:44
Tecavüz ettiği kadını ajan ilan etti
28 Ağustos 2021 08:50		 Bursa'da gece saatlerinde korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı
28 Ağustos 2021 08:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:00 - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Taliban ile görüşeceğiz16:55 - Kazada vefat eden astsubayın cenaze namazını babası kıldırdı16:31 - EPDK: Elektrik faturasında gizli zam söz konusu değil16:15 - Akdeniz'in 'doğal havuzu' Yapraklı Koy tatilcilerin gözdesi oldu16:11 - Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'deniz ürünleri' açıklaması16:01 - Orman işçisi, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
15:59 - Kocaeli otomotiv ihracatında hız kesmiyor15:36 - Bayraktar AKINCI TİHA TSK'nin envanterine giriyor15:33 - 'Çorakyerler' kazı alanında bu yıl 7 türe ait 104 fosil bulundu15:30 - Kargo çalışanı hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı15:25 - FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı15:24 - 128 yıllık Taşhoran Kilisesi ibadete açıldı
15:21 - Kandil'den Suriye'ye geçen PKK'lılar, teröristlere eğitim vermiş15:19 - 'Söylentisi bile yetti' Mülteciler Edirne'ye akın etti!15:14 - Engelli kadrosundan göreve başlayan memur kaç yıl üzerinden emekli olur?14:59 - Çiftçi baba yadigarı 70 yıllık traktörüne gözü gibi bakıyor14:56 - Sağlıklı beslenme önerisi: Babaanneniz gibi yiyin
14:48 - İncirin fiyatı cep yakıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?
Vatandaşlara aşı olmayın diyen imam açığa alındı
Haftalık vaka sayısı açıklandı... Vaka oranı en fazla olan il
Restoran ve kafeler: Milli Eğitim formülü uygulansın
Öğretim görevlisi ilanına adayın tez konusu yazıldı
Aşı olmayan öğretmen: Denemediğim bitkisel ürün kalmadı
Öğrenciler sekiz ayda yaptı: 1 TL ile 100 kilometre gidiyor
Bakan Muş açıkladı: O görüntülere soruşturma başlatıldı
Rektörden ev sahiplerine rica, 'ev kiralarını makul tutun'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde kış hazırlığı 3
haşlanmış patates 2
telefon defteri 1
6 km yürüyüş 1
8 saat kesintisiz uyumak 1
Hangi çizgi film karakterisin 2
mekke 1
kanal tedavisi 1
deliysek de aptal değiliz 1
osmiyum 3
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam