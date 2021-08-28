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'Söylentisi bile yetti' Mülteciler Edirne'ye akın etti!

Afganistanlı göçmenler, sosyal medya üzerinden 'Yunanistan'ın sınır kapılarını açtığı söylentisi' üzerine Edirne'ye akın etti. Kente gelen çok sayıda göçmen, sınır kapılarının kapalı olduğunu görünce geri döndü, bazıları ise bekleyişlerine devam edeceklerini belirtti.
28 Ağustos 2021 15:19
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'Söylentisi bile yetti' Mülteciler Edirne'ye akın etti!

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan daha önce Türkiye'ye gelen göçmenler arasında sosyal medya üzerinden, 'Yunanistan, Edirne'de sınır kapılarını açtı. 28-31 Ağustos tarihleri arasında sınır kapıları açık tutulacak' şeklinde söylentiler yayıldı. Söylentiler üzerine bugün Edirne'ye çok sayıda Afganistanlı göçmen gelmeye başladı. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde çok sayıda Afganistanlı göçmen yakalandı. Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde de bir grup göçmenin yürüdükleri görüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nden Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolunda önlem alarak, gelen göçmenleri geri çevirdi. Jandarmanın bölgedeki önlemleri sürüyor.

Güvenlik güçlerinin söylentilerin asılsız olduğunu bildirmesi üzerine bazı göçmenler geri döndü, bazıları ise Edirne'de bekleyişlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

'YUNANİSTAN KAPILARI AÇTI'

Sosyal medya üzerinden Yunanistan'ın sınır kapılarını açtığı paylaşımı yapıldığını ve bu yüzden Edirne'ye geldiğini söyleyen Afganistanlı Şefik Daniş, "İstanbul'dan, Yunanistan kapılarını açtı diye geldik. Sosyal medya üzerinden bu paylaşımı yaptılar. Çok paylaşım yapıldı. Bize sınır kapıları açıldı dendiği için geldik. Hepimiz Afganistan'dan Taliban zulmünden kaçıyoruz. Yapılan paylaşımlarda 28 ile 31 Ağustos tarihleri arasında kapıların açılacağı söylendi. Bu yüzden burada 31 Ağustos'a kadar bekleyeceğiz" dedi.

Mehmet Hakai ise, "Biz Yunanistan'ın 28 ile 31 Ağustos tarihleri arasında sınır kapılarının açılacağı bilgisi paylaşıldı, bu yüzden Edirne'ye geldik. Yunanistan'ın sınır kapısına gittik bize böyle bir şeyin olmadığını söylediler. Burada 31 Ağustos'a kadar sınır kapılarının açılmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.

DHA
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