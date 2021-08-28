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128 yıllık Taşhoran Kilisesi ibadete açıldı

Malatya'da atıl vaziyetteki 128 yıllık 'Taşhoran Kilisesi' yapılan restorasyon çalışmalarının ardından Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi adıyla açıldı. Kilisede, Ermeni vatandaşlar da ibadetlerini yapabilecek.
28 Ağustos 2021 15:24
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128 yıllık Taşhoran Kilisesi ibadete açıldı

Çavuşoğlu Mahallesi'nde 1893 yılında yapılan ve daha sonra atıl vaziyette kalan Taşhoran Kilisesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Yenilenmiş haliyle ilgi gören tarihi kilisenin açılışı bugün gerçekleştirildi. 'Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışına; Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan, Adıyaman ve çevre iller Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ERMENİ VATANDAŞLARIMIZ İNANÇ ZİYARETLERİNİ YAPABİLECEKLER'

Malatya Valisi Aydın Baruş, Ermeni vatandaşlarının rahatça inanç ziyaretlerini yapabileceklerini belirterek şunları söyledi:

"Şehirleri şehir yapan, onlara kimliğini veren bu yapıların ve bu yapılarla birlikte yaşayan insanların kültürünü devam ettirip, ettiremediğidir. Bu anlamda Malatya, çok zengin bir kültür mirasına sahip. Bu anlamda UNESCO daimi listesine giren Arslantepe örnektir. Vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve dünya insanlığı burayı bir kültür ve tarih eseri olarak ziyaret ettiği gibi Ermeni vatandaşlarımız da inanç ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilecekler."

'BİZ BİRLİK, BERABERLİK İÇERİSİNDE OLACAĞIZ'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, "Ayrılıktan kimseye fayda gelmez, birlikte gelecek ve istikbal vardır. Biz birlik, beraberlik içerisinde olacağız" dedi.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan, 100 yıl sonra onarılan kilisenin vatandaşların ibadetine açılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Mutluluğumuz ve memnuniyetimizi paylaşmak isteriz. 100 yıl sonra bir sanat ve kültür merkezi olarak onarılan Taşhoran Kilisesi aynı zamanda Hristiyan vatandaşlar için ibadete de açılıyor. Elbette bunu, bu ülke barışı, birliği ve kardeşliği açısından çok önemli bir mesaj olarak algılıyoruz. Anadolu'nun gitmeye yüzmeye tutmuş zenginliklerinin kazandırılması ve tekrar gün ışığına çıkartılmasının hepimiz için büyük bir kazanç olduğunu belirtmek isterim. Hayırlı, uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından kilisenin açılışı gerçekleşti.

DHA
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