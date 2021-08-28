Kargo çalışanı hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı
|28 Ağustos 2021 15:30
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Alınan bilgiye göre, kargo firması çalışanı şüpheli O.A, daha önceden paket götürdüğü adreste bulunan ev sahibini arayarak, teslimat yapacağını söyledi. Ev sahibinin adreste olmadığını söylemesi üzerine daireye gelen şüpheli, plastik kartla kapıyı açarak içeriye girdi.
Şüpheli, hırsızlık yaptığı sırada ev sahibinin gelmesi üzerine buradan kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sitedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.
Şüphelinin, ev sahiplerini arayarak, kargo paketi götürdüğü adreslerin boş olup olmadığını kontrol ettiği, ardından da dairelere girip hırsızlık yaptığı belirlendi. Şüpheli O.A'nın 3 ayrı adresten 70 bin lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik alet çaldığı öğrenildi.
Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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