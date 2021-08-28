Kocaeli otomotiv ihracatında hız kesmiyor

Kocaeli'de kurulu otomotiv tesislerinde, yılın 7 aylık döneminde üretilen araçların yüzde 80'ine denk gelen 232 bin 608'i yurt dışına gönderildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Kocaeli'de 115 bin 546 otomobil, 152 bin 143 kamyonet, 23 bin 167 minibüs, 194 midibüs, 1341 küçük kamyon ve 104 otobüs olmak üzere 292 bin 495 araç üretildi. Buna göre, 7 aylık dönemde Türkiye toplam taşıt üretiminin yüzde 41'ini tek başına karşılayan kentte, günde 1379 araç banttan indi.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 80'ine denk gelen 232 bin 608'i ise ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

Ford Otosan'ın ihracatı arttı

Ford Otosan, yılın 7 aylık periyodunda Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 2 bin 703 otomobil, 152 bin 28 kamyonet, 23 bin 167 minibüs olmak üzere toplam 177 bin 898 adetlik üretim gerçekleştirdi. İhracatının üretimine oranı yüzde 82 olarak kayıtlara geçen şirketin banttan indirdiği 146 bin 457 aracı dünya yollarında yerini aldı.

İzmit'teki Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu fabrikasında binek tipinde i10, i20 ve BAYON modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, ocak-temmuz döneminde 96 bin 506 adetlik üretime imza atarken, bunun yüzde 88'ine denk gelen 84 bin 537 aracı yurt dışına gönderdi.

Honda Türkiye, ürettiği 16 bin 337 otomobilden 1260'ını ihraç ederken, Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 1754 aracın 354'ünü yurt dışına gönderdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun yılın 7 aylık döneminde Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle: