https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 kez sınır dışı edilen DEAŞ'lı sahte pasaportla yakalandı

Daha önce üç kez Türkiye'den sınırdışı edilen DEAŞ'lı A.D isimli şahıs, bu kez sahte Rus pasaportuyla yurda girmek isterken İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi. Polisin dikkati sayesinde tespit edilen şahıs, 4'üncü kez sınır dışı edildi.
28 Ağustos 2021 17:02
+Aa- Yazdır
3 kez sınır dışı edilen DEAŞ'lı sahte pasaportla yakalandı

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz 2 Ağustos'ta Rus pasaportuna sahip Umar Hojayev isimli yolcu Türkiye'ye giriş yapmak için Kahire'den İstanbul Havalimanı'na geldi.

Pasaport kontrolünde yapılan incelemede polis ekiplerinin dikkati sayesinde pasaportun sahte olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine şahıs detaylı inceleme için karakola götürüldü.

Burada yapılan araştırmada asıl ismi A.D olduğu anlaşılan sahtecilik yöntemiyle Umar HOJAYEV ismine tanzimli Rusya Pasaportunu kullandığı tespit edildi. Hakkında yasal işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra sınır dışı edildi.

Daha önce de üç kez girmek isterken tespit edilip sınır dışı edildi

Yapılan incelemede Kahire'den gelen yolcunun pasaportu Gana'da Telegram uygulaması üzerinden Black Market adlı kanaldan iletişime geçerek 20 bin dolar karşılığında kargo yoluyla aldığı, yine şahsın 2020 yılında DEAŞ terör örgütüne üye olduğu gerekçesi ile Türkiye'den deport edildiği anlaşıldı.

Şahsın daha önce de 3 kez Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken tespit edilerek sınır dışı edildiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı
28 Ağustos 2021 15:25		 Kandil'den Suriye'ye geçen PKK'lılar, teröristlere eğitim vermiş
28 Ağustos 2021 15:21
Ev hapsindeyken firar eden eski emniyet müdürü yakalandı
28 Ağustos 2021 13:27		 MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi
28 Ağustos 2021 13:03
Bodrum'da FETÖ'cüler tekne ile kaçarken yakalandı
28 Ağustos 2021 09:37		 Erdoğan: Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu
27 Ağustos 2021 20:47
Ömer Köse'nin eşi FETÖ'den tutuklandı
27 Ağustos 2021 19:37		 Turuncu kategoride aranan terörist ile iki iş birlikçi yakalandı
27 Ağustos 2021 16:19
Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
27 Ağustos 2021 15:38		 Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
27 Ağustos 2021 15:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:17 - Meteoroloji'den 4 ilimiz için sağanak uyarısı19:10 - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın acı günü!19:08 - AK Parti'li Özhaseki'den Kayseri'ye hızlı tren müjdesi18:54 - Bekçiyi bıçakla yaraladı, bacağından vurularak yakalandı18:53 - Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti18:52 - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in acı günü!
18:34 - İhtiyaç sahiplerine 2,9 milyar lira elektrik tüketim desteği verildi18:02 - Prof. Dr. Şen: Perşembe günü sıcaklıklar aniden düşecek18:00 - Okul öncesi öğretmeni yaz tatilinde uygulama sınıfında tam gün görevlendirilebilir mi?17:59 - İngiliz bilim insanları açıkladı: Delta iki kat hastanelik ediyor17:56 - Tüm dünyada internet günlerce kesilebilir!17:55 - Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
17:40 - Tunceli Valiliği'nden orman yangınına ilişkin açıklama17:29 - Mikrobiyoloji uzmanlarının yoğun 'PCR testi' mesaisi17:11 - Samsun Şehir Hastanesi'nin yapımı tüm hızıyla sürüyor17:10 - Samsun'da toplu ulaşıma 'toplu zam'17:05 - Elazığ'da üretilen somonlar, 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor
17:02 - 3 kez sınır dışı edilen DEAŞ'lı sahte pasaportla yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor
Vatandaşlara aşı olmayın diyen imam açığa alındı
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?
Haftalık vaka sayısı açıklandı... Vaka oranı en fazla olan il
Öğretim görevlisi ilanına adayın tez konusu yazıldı
Restoran ve kafeler: Milli Eğitim formülü uygulansın
Aşı olmayan öğretmen: Denemediğim bitkisel ürün kalmadı
Bakan Muş açıkladı: O görüntülere soruşturma başlatıldı
Öğrenciler sekiz ayda yaptı: 1 TL ile 100 kilometre gidiyor
Rektörden ev sahiplerine rica, 'ev kiralarını makul tutun'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
senin yolun yol değil 1
Hangi çizgi film karakterisin 2
kanal tedavisi 1
kendi imkanlarıyla çoğalan 1
Sezen Aksu 1
Sözlük yazarlarından beklentiler 1
zeytinyağı 1
ders çalışmak yerine sözlüğe yazmak 1
gitmek mi kalmak mı zor 1
şu an çalan şarkı 3
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam